Recharge at Re 1: Jio présente le forfait prépayé le moins cher d’Inde

Reliance Jio a discrètement introduit un nouveau plan de recharge prépayé, qui serait le moins cher d’Inde.

Le plan de recharge Re 1 a une validité de 30 jours et est parfait pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas débourser d’énormes sommes pour acheter plus de données que nécessaire. Le plan Re 1 est livré avec 100 Mo de données. Une fois que les utilisateurs consomment les données, la vitesse de navigation tombe à 64 Kbps.

Le plan de recharge est déjà visible sur l’application MyJio, mais pas sur le site internet. Sur l’application, le plan de recharge peut être trouvé dans la section Valeur sous Autres plans. Recharger ce plan 10 fois donnerait aux utilisateurs près de 1 Go de données à haut débit, ce qui sera moins cher que le plan de données dédié de 1 Go de l’entreprise qui coûte Rs 15 par mois.

À l’heure actuelle, aucune autre compagnie de téléphone ne propose un plan de recharge prépayé qui coûte si peu. Cependant, il n’y a toujours pas de confirmation sur le nombre d’utilisateurs qui pourraient recharger avec ce plan.

La compagnie de téléphone appartenant à Reliance Industries a également révisé le plan de recharge Rs 119 plus tôt cette semaine pour en faire le plus abordable de sa gamme de «plans illimités». Le forfait révisé comprend 300 SMS et 1,5 Go de données haut débit par jour ainsi que des appels vocaux illimités.

Le nouveau plan Rs 119 est essentiellement une version révisée du plan Rs 98 de l’entreprise qui comportait les mêmes avantages. La seule autre différence, outre le prix, est la durée de validité. Le plan Rs 119 est valable 14 jours, tandis que le plan Rs 98 avait une période de validité de 28 jours.

Jio a suivi ses concurrents Airtel et Vodafone Idea et a augmenté les prix des recharges prépayées le mois dernier. La hausse des tarifs couvrait les forfaits voix et données illimités de Jio et est entrée en vigueur le 1er décembre.

