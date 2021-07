Recharge flexible à la maison ou en déplacement

Aujourd’hui, Anker étend sa gamme de stations de recharge avec une nouvelle offre 3-en-1 qui peut faire le plein de tout l’équipement de votre configuration Apple. Le nouveau Anker PowerWave Go offre un design unique qui vous permet de passer de l’équipement de ravitaillement à la maison à la recharge en déplacement grâce à une banque d’alimentation convertible de 10 000 mAh avec chargeur Qi intégré. aller le long du quai lui-même. Maintenant, nous examinons concrètement le dernier chargeur, alors dirigez-vous ci-dessous pour tous les détails et nos réflexions.

Anker lance le support de charge PowerWave Go 3-en-1

Entré dans l’écurie PowerWave, la dernière version d’Anker arrive avec un design 3-en-1 unique. Contrairement aux autres stations de recharge de la marque, la nouvelle Anker PowerWave Go se distingue par un design convertible qui peut aller de l’équipement de ravitaillement à la maison aux déplacements.

Au centre de l’expérience se trouve une banque d’alimentation de 10 000 mAh, conçue pour être associée à la station d’accueil incluse. Il contient un chargeur Qi 10W intégré pour compléter sa sortie USB-C 18W. Il y a des connecteurs de charge spéciaux en bas qui se connectent magnétiquement à la station d’accueil, qui arrive avec un pad Qi secondaire de 5 W pour faire le plein d’écouteurs et un port USB-C. Bien que vous puissiez brancher n’importe quel cordon USB-C dans ce dernier emplacement, il est conçu pour être associé au chargeur Apple Watch inclus pour une couverture dans les trois aspects essentiels d’une configuration Apple.

Anker complète le package avec la version 45W de ses nouveaux chargeurs Nano II GaN, que nous avons déjà examinés plus tôt dans l’année. Cela fournit plus qu’assez de jus pour alimenter l’ensemble du package et les trois appareils qu’il prend en charge.

Maintenant disponible à l’achat

Le nouveau Anker PowerWave Go est désormais disponible à l’achat via Amazon et directement depuis sa propre vitrine en ligne. Entrer avec un 179,99 $ étiquette de prix, la station de charge arrive certainement à une prime pour justifier son ensemble de fonctionnalités et son design uniques.

Le point de vue de 9to5Toys :

J’ai utilisé la dernière station de charge d’Anker au cours de la semaine dernière et j’ai apprécié la polyvalence de l’ensemble. Adapté au chargeur de bureau le plus performant d’Anker, le nouveau PowerWave Go offre certainement tout ce que vous pourriez attendre d’un emballage comme celui-ci.

En plus de vanter la qualité habituelle d’Anker que nous connaissons maintes et maintes fois, le PowerWave Go a un design général assez élégant qui a l’air plutôt élégant sur votre table de chevet. Mon aspect préféré doit être toutes les différentes combinaisons que vous pouvez configurer. Il y a bien sûr la station 3-en-1 complète à utiliser pendant que vous êtes à la maison, mais pendant vos déplacements, la sélection de charge de la banque d’alimentation offre une expérience convaincante. Le chargeur Apple Watch étant modulaire, vous pouvez le retirer et l’utiliser dans votre transport quotidien.

L’Anker PowerWave Go fait beaucoup de choses et toutes très bien. C’est à peu près aussi flexible que ce que vous trouverez de la marque, ou vraiment de n’importe quelle entreprise d’ailleurs, et offre le package le plus complet que j’ai utilisé. Il existe certainement de meilleures options pour un package ou une configuration dédiés en déplacement qui vit exclusivement à la maison, mais vous ne trouverez rien qui puisse gérer les deux cas d’utilisation ainsi que la nouvelle version d’Anker aujourd’hui.

Bien sûr, c’est cher, mais si vous êtes à la recherche d’une configuration aussi capable de charger sur la table de chevet que pour votre transport quotidien, l’Anker PowerWave Go est certainement exactement cela.

