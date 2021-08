‘Recharged’ Sergio Perez veut aider à ramener le titre à la maison

in

Sergio Perez dit qu’il a de “nouvelles batteries” pour un second semestre épuisant de 2021, et veut jouer son rôle dans ce qu’il espère être une année victorieuse pour Red Bull.

Le calendrier restant de la Formule 1 est prévu pour organiser 12 courses supplémentaires en seulement 16 semaines, avec trois triples titres auxquels toutes les équipes et tous les pilotes devront faire face.

Les deux courses pour le titre sont encore extrêmement proches, et le vainqueur du Grand Prix d’Azerbaïdjan de cette année est parfaitement conscient qu’il aura un rôle clé à jouer dans le succès de Red Bull, en particulier dans le championnat des constructeurs.

Avant une lourde charge de travail commençant à Spa ce week-end, le joueur de 31 ans se sent prêt à repartir.

« C’était bien d’avoir de nouvelles batteries à recharger, et [I’m] avec impatience le second semestre de cette année », a déclaré le pilote Red Bull à Formula1.com.

“Beaucoup de choses [to learn], une fois que tu prends le temps d’analyser ta saison, le travail que j’ai fait avec l’équipe.

“Il y a différents éléments et j’espère vraiment que la seconde moitié de cette saison transformera notre année, et nous pourrons récupérer les points et évidemment ramener le championnat à la maison.”

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

Ayant passé la majeure partie de sa carrière dans des voitures de milieu de terrain, Perez a eu l’occasion de se battre régulièrement aux avant-postes pour la première fois en Formule 1, et il a déclaré qu’il y avait un état d’esprit différent de celui de l’équipe lorsque la pression est au.

“Eh bien, c’est très intense, vous savez,” dit-il. « La façon dont nous nous préparons pour les courses, la façon dont nous faisons nos devoirs est assez intense, au maximum. Nous voulons vraiment que celui-ci fonctionne.

Perez avait précédemment décrit la conduite d’une Red Bull comme étant similaire à une “nouvelle catégorie”, mais le directeur de l’équipe Christian Horner a également laissé entendre que le Mexicain est le favori pour rester avec l’équipe et son partenaire Max Verstappen la saison prochaine.

L’homme lui-même a semblé le confirmer également et espère que la situation sera bientôt résolue.

“Tout va bien. Évidemment, nous avons eu la période de fermeture, mais j’espère que nous pourrons bientôt avoir des nouvelles à ce sujet », a-t-il déclaré.