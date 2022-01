Recharger et charger les batteries

01/07/2022 à 13:58 CET

Il y a trois jours désignés sur le Dakar, que tous les participants attendent avec impatience et avec insistance : Le début, le jour de repos et la fin. La sortie rassemble les nerfs d’une année de travail et les doutes sur l’état de la préparation. La journée de repos, après une semaine d’usure physique et mécanique, est l’occasion de reprendre des forces et de recharger les batteries. Enfin, le moment de l’arrivée. Franchir la ligne d’arrivée est le rêve de tous, le but le plus précieux. Le réaliser signifie que vous avez gagné le jeu de la dureté de l’épreuve, avec plus ou moins de réussite, selon les options de chacun.

La première semaine, cette fois, a été plus difficile que prévu. La navigation a fait des ravages à certaines étapes, principalement dans la première ; la vitesse a été trop élevée, entraînant trop d’accidents et de problèmes mécaniques. La première sélection a été faite, mais si la course automobile s’annonce très bien dirigée vers Nasser Al-Attiyah, la course moto est entièrement ouverte et une semaine chargée est attendue.

AGITATION MAXIMALE L’immense camp de Riyad, où le rallye reste quatre jours à cette occasion, devient un vitrine brutale du Dakar. Les mécaniciens travaillent dur pour reconstruire leurs machines respectives, les laissent impeccables pour affronter la deuxième semaine de course, la décisive. Les pilotes se reposent et, à leur tour, se consacrent aux relations publiques, s’occupent de la presse et préparent les prochaines étapes, pour que rien ne soit laissé au hasard. Autour de lui, l’agitation, comme s’il s’agissait d’un marché animé, des centaines de fans admirant leurs héros, leurs machines et cherchant la meilleure photo dont ils se souviennent.