Recharger une batterie de voiture en 10 minutes sera possible grâce à cette technologie | Moteur

L’inventeur de l’un des composants clés des batteries lithium-ion, le Dr Rachid Yazami, travaille sur une technologie qui permettra de recharger une voiture électrique en 10 minutes.

La mobilité électrique conquiert nos villes et de plus en plus de personnes choisissent la voiture électrique pour se déplacer en milieu urbain. En raison des avantages environnementaux qu’offrent ces véhicules et de l’engagement des constructeurs et des conducteurs, il est clair que la mobilité du futur est électrique.

Mais, bien que la technologie ait beaucoup progressé ces dernières années, les voitures électriques doivent encore surmonter certains obstacles pour devenir l’option majoritaire et bannir les véhicules à moteur à combustion. La charge lente de la batterie est l’un des principaux problèmes à traiter, mais il semble que cette pierre d’achoppement ait ses jours comptés.

Le Dr Rachid Yazami, inventeur de l’anode en graphite, une technologie clé pour les batteries lithium-ion, travaille sur une technologie qui permettra de recharger une voiture électrique en seulement 10 minutes. Une percée de ces caractéristiques signifiera un avant et un après pour la mobilité électrique, puisqu’elle assimilera pratiquement le temps de charge de la batterie du véhicule à celui que nous consacrons au ravitaillement en carburant conventionnel.

S’adressant à The Register, le Dr Yazami explique qu’il développe une nouvelle technologie de recharge rapide pour les voitures électriquess qui améliore grandement les résultats de toute autre technologie existante. Les tests les plus récents de votre système montrent que il est capable de charger une batterie haute densité en seulement 10 minutes, sept fois plus vite que Tesla.

Pour réaliser cette percée, le Dr Yazami utilise une méthode de chargement différente de la méthode conventionnelle. Au lieu d’appliquer un courant constant, leur technologie utilise une voltamétrie non linéaire qui contrôle la tension plutôt que le courant.

Le scientifique explique qu’il faut penser à la tension comme s’il s’agissait de marches sur une échelle. La tension doit rester constante sur chacun de ces échelons jusqu’à ce que les paramètres soient atteints et que l’échelon suivant puisse être avancé. Ce système de charge donne aux batteries une pause pendant le processus de charge et permet de prolonger sa durée de vie utile.

« La technologie de charge rapide prolonge également la durée de vie de la batterie en évitant le stress », explique le Dr Yazami. “Au lieu de conserver la batterie pendant cinq ans, elle peut être conservée pendant dix ans, car la façon dont nous chargeons la batterie ne la soumet pas à des températures élevées ou à des contraintes de courant élevées. La situation de rêve de la batterie serait de dix minutes de charge pour une autonomie de 800 km”.

En plus de la charge rapide, Le scientifique travaille également à résoudre les deux autres gros problèmes des batteries de voitures électriques : la densité énergétique et la sécurité.