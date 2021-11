Rechargez votre téléphone sans fil

La recharge sans fil est devenue une fonctionnalité populaire dans les smartphones au cours des dernières années, et bien qu’il puisse s’agir d’une technologie intéressante à laquelle accéder, trouver le meilleur chargeur sans fil qui fonctionne pour votre téléphone peut être difficile. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération, y compris le prix du chargeur et même son bon fonctionnement avec les étuis.

Lorsque vous recherchez un chargeur sans fil, vous voudrez garder un œil sur quelques points principaux. Tout d’abord, quels téléphones il prend en charge. De nombreux chargeurs offriront des détails sur les types d’appareils qu’ils peuvent charger. La plupart des chargeurs Qi prennent en charge les téléphones avec charge Qi, mais certains chargeurs fonctionnent plus rapidement en fonction des vitesses de charge prises en charge par votre téléphone.

En plus des choses que nous avons déjà énumérées, vous voudrez également garder à l’esprit le type de boîtier que vous utilisez. Les utilisateurs avec des étuis épais peuvent avoir besoin de les retirer pour charger leur téléphone sans fil, et certains chargeurs offriront un meilleur support pour les téléphones dans des étuis plus épais que d’autres. Enfin, gardez à l’esprit où vous prévoyez de placer le chargeur et achetez-en un qui correspond à l’esthétique que vous recherchez. Certains chargeurs ont également des LED de notification lumineuses, qui peuvent fonctionner correctement dans les pièces à vivre mais peuvent être ennuyeuses la nuit lorsque vous essayez de dormir.

Maintenant que vous savez ce qu’il faut rechercher, il est temps de trouver un chargeur sans fil qui vous convient. Pour vous aider dans ce voyage, nous avons dressé cette liste des meilleurs chargeurs sans fil disponibles actuellement.

Meilleur chargeur sans fil dans l’ensemble : support de charge sans fil Mophie Snap+

Source de l’image : Amazon / Mophie

Avantages: La surface magnétique se connecte à la plupart des téléphones avec un connecteur Snap attachable, prend en charge MagSafe, se charge à travers des étuis jusqu’à 3 mm d’épaisseur

Les inconvénients: Nécessite un adaptateur Snap à utiliser, ne prend pas en charge les boîtiers de plus de 3 mm d’épaisseur

Le support de charge sans fil Mophie Snap+ est l’un des meilleurs chargeurs sans fil que vous trouverez actuellement sur le marché. Bien que cela nécessite l’utilisation d’un adaptateur supplémentaire pour fonctionner, la connexion magnétique permet de connecter facilement votre téléphone et de commencer à le charger rapidement.

Il prend également en charge la technologie MagSafe d’Apple, de sorte que ceux qui ont un iPhone d’Apple avec MagSafe inclus n’auront pas besoin d’installer l’adaptateur Snap. Si vous utilisez un étui, vous ne pourrez peut-être pas utiliser le chargeur Mophie Snap+, mais c’est quelque chose que de nombreux chargeurs sans fil utilisent de nos jours.

L’une des meilleures choses à propos du chargeur Mophie Snap+, cependant, est peut-être sa capacité à fournir une capacité de charge rapide aux smartphones applicables. Cela vient avec un taux de charge de 15 W, ce qui signifie que votre batterie peut se recharger rapidement et efficacement, si elle prend en charge une charge de 15 W. Vous pouvez également le charger dans des alignements horizontaux et verticaux, ce qui permet de regarder facilement des films, de vérifier les notifications ou de faire d’autres choses avec votre téléphone pendant qu’il est en charge.

Support de charge sans fil Mophie Snap+ Prix: 59,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur chargeur sans fil pour iPhone : Apple MagSafe Charger

Source de l’image : Pomme

Avantages: S’aligne parfaitement sur le dos de votre téléphone, se connecte facilement aux composants déjà inclus dans votre téléphone, reste connecté magnétiquement

Les inconvénients: A laissé des marques sur les téléphones de certains utilisateurs à cause des aimants après plusieurs utilisateurs, n’a pas d’adaptateur secteur

MagSafe était un argument de vente important pour les Macbooks d’Apple et il est maintenant disponible dans de nombreux derniers smartphones de l’entreprise, sous une forme différente. Le chargeur MagSafe facilite la connexion à votre iPhone 12 ou plus récent, vous permettant d’atteindre le point idéal de charge chaque fois que vous chargez votre téléphone.

Le seul véritable inconvénient de ce chargeur est que les connexions MagSafe ne fonctionnent qu’avec les nouveaux iPhones, bien que vous puissiez toujours connecter des iPhones plus anciens qui prennent en charge le chargement sans fil, ils ne se connectent tout simplement pas magnétiquement. Il n’y a pas non plus d’adaptateur secteur inclus dans la boîte, ce qui peut être un peu décevant pour certains utilisateurs. Vous obtenez toujours le câble, mais pas l’adaptateur à brancher sur le mur.

Le chargeur MagSafe est extrêmement léger et sa conception élégante en fait une tablette sans fil qui a fière allure sur à peu près n’importe quelle surface. Ce chargeur prend également en charge la charge Qi et les aimants vous permettent de garder votre téléphone sur le chargeur sans avoir à vous soucier de le faire tomber. Vous pouvez également trouver de nombreux autres chargeurs compatibles MagSafe.

Chargeur Apple MagSafe Prix catalogue : 39,00 $ Prix : 34,00 $ Vous économisez : 5,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur chargeur sans fil pour plusieurs appareils: ZealSound Ultra-Slim Triple Wireless Charger Station

Source de l’image : Amazon / ZealSound

Avantages: Assez long pour jusqu’à trois smartphones, prise en charge d’autres appareils qui se chargent sans fil, prise en charge de boîtiers jusqu’à 4 mm d’épaisseur

Les inconvénients: N’offre pas de charge rapide pour les appareils Samsung, le placement de la charge peut être délicat

Les chargeurs sans fil pour un seul téléphone sont parfaits, mais vous devez parfois pouvoir charger plusieurs appareils à la fois. Il existe de nombreuses options, mais la station de chargement triple sans fil ZealSound Ultra-Slim est l’une des meilleures que vous puissiez trouver.

Non seulement il est assez long pour contenir trois smartphones côte à côte, mais il a également une finition en cuir lisse, ce qui le fait fonctionner comme un objet décoratif sur n’importe quelle table de votre maison. De plus, vous pouvez recharger votre téléphone en toute tranquillité, sachant qu’il est protégé grâce à la protection intégrée contre les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes.

Ce chargeur sans fil est également l’un des plus conviviaux pour les téléphones dans les étuis, vous permettant de charger à travers des étuis jusqu’à 4 millimètres d’épaisseur, à condition qu’ils ne soient pas en métal. Il prend également en charge entre 7,5 W et 10 W, ce qui signifie un rythme de charge bon, fort et constant pour tout appareil que vous mettez dessus. Cependant, il ne prendra pas en charge la charge rapide dans les appareils plus récents, de sorte que les utilisateurs de smartphones plus récents voudront peut-être envisager d’autres options.

Station de chargeur sans fil triple ultra-mince ZealSound Prix: 39,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur chargeur sans fil permanent: support de chargeur sans fil Anker PowerWave

Source de l’image : Amazon/Anker

Avantages: L’encoche facilite le placement du téléphone sur le chargeur, prise en charge d’une charge optimisée, le téléphone peut toujours être utilisé pendant la charge

Les inconvénients: Un câble d’alimentation court peut rendre difficile l’installation à l’endroit idéal, la LED de charge peut être gênante dans les pièces sombres

Il existe de nombreux types de chargeurs différents, mais les utilisateurs qui souhaitent toujours utiliser leur smartphone pendant son chargement voudront probablement utiliser un support de chargeur sans fil comme le Anker PowerWave. Équipé de sa propre petite encoche, vous pouvez facilement placer votre téléphone à la fois verticalement et horizontalement pendant le chargement. Cela permet de regarder facilement des films ou de parcourir des sites Web pendant que vous le chargez.

De plus, avec un chargeur sur pied, vous n’aurez pas à vous soucier de frapper l’endroit idéal comme vous le feriez sur un bloc-notes, ce qui pourrait être attrayant pour les utilisateurs qui ne veulent pas avoir la peine de trouver cet endroit idéal à chaque fois qu’ils choisissent leur téléphone. en haut.

Il y a cependant quelques inconvénients à celui-ci. Premièrement, le câble d’alimentation est un peu plus court. Ceci est facilement réparable en achetant un autre câble, ce qui n’est pas une mauvaise idée étant donné le coût moins cher de ce chargeur particulier. Vous ne trouverez pas non plus de support de charge rapide pour de nombreux téléphones plus récents sur le PowerWave, ce qui pourrait être dissuasif pour ceux qui souhaitent recharger leur téléphone rapidement en quelques instants. Pourtant, au prix, l’Anker PowerWave se dresse comme l’un des meilleurs chargeurs, et il a aussi l’air élégant.

Support de chargeur sans fil Anker PowerWave Prix: 22,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleur chargeur sans fil économique : chargeur sans fil certifié Yootech Qi

Source de l’image : Amazon / Yootech

Avantages: Simple et facile à utiliser, prise en charge d’une charge jusqu’à 10 watts, la LED conviviale s’éteint après quelques secondes

Les inconvénients: Peut ne pas fonctionner avec certains appareils, ne peut pas charger les téléphones avec des étuis épais de plus de 4 mm

Parfois, vous avez juste besoin de quelque chose de simple et de bon marché pour faire le travail, et c’est exactement ce que le chargeur sans fil certifié Qi de Yootech fait le mieux.

Ce n’est pas le plus beau chargeur du marché, et il n’atteint pas toutes les notes élevées que les chargeurs plus chers atteignent. Mais, pour seulement 10 $, vous ne pouvez vraiment pas demander beaucoup plus. Il prend en charge jusqu’à 10 watts de charge, ce qui le rend utilisable avec les téléphones iPhone et Android. Vous pouvez également utiliser ce chargeur avec un boîtier jusqu’à 4 millimètres d’épaisseur, ce qui est un autre avantage compte tenu du prix.

Enfin, le gros argument de vente de ce chargeur en dehors du prix est l’unité de contrôle de température intégrée. Le système de température inclus empêche le chargeur et votre téléphone de surchauffer et limite les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de son utilisation. Il prend en charge le chargement sans fil Qi complet, mais il ne fonctionnera pas avec beaucoup de téléphones plus récents, donc ceux qui utilisent les versions les plus récentes devront investir dans des chargeurs plus chers.

Chargeur sans fil certifié Yootech Qi Prix : 9,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission