Changement climatique: La « dernière zone glaciaire », située dans les glaces de l’Arctique au nord du Groenland, a commencé à fondre plus tôt que prévu, car la communauté scientifique avait jugé cette zone suffisamment solide pour résister aux effets du réchauffement climatique. Cependant, des chercheurs ont maintenant publié un article dans le journal Communications Earth & Environment disant que la zone avec la dernière zone de glace ou la LIA a enregistré une faible concentration de glace de mer en août de l’année dernière, selon un rapport de IE. Les chercheurs ont également déclaré que probablement en raison du changement climatique, la banquise s’amincit depuis quelques années maintenant.

Le National Geographic avait noté en 2015 que les projections climatiques estimaient la disparition complète de la glace estivale de l’Arctique d’ici 2040, mais il a ajouté que le seul endroit capable de résister au changement climatique et au réchauffement climatique serait la zone de glace arctique appelée Last Ice Area.

Le rapport a cité le World Wildlife Fund (WWF) comme disant que l’étendue de la glace d’été arctique diminuait en raison du changement climatique, ce qui était un problème non seulement pour la faune de la région, mais aussi pour la population inuite locale. Cependant, alors même que les experts s’attendaient à ce que cette zone – située au nord du Canada et du Groenland – brave le réchauffement climatique, elle fond apparemment aussi.

LIA est un domaine clé sur lequel les scientifiques comptaient pour soutenir les espèces dépendantes de la glace lorsque la glace à proximité fondait. Les phoques utilisent la zone pour créer des tanières pour leurs progénitures, tandis que les ours polaires l’utilisent pour chasser les phoques. La surface de la glace est également utilisée par les morses pour se nourrir.

L’Université de Washington avait dirigé les recherches récemment publiées, et l’équipe a déclaré que l’observation du premier signe de changement dans le LIA remonte à 2018, et en août 2020, la vulnérabilité de la banquise à long terme les effets du réchauffement climatique ont été remarqués. Ils ont ajouté que, tout comme d’autres parties de l’océan Arctique, la glace de la LIA s’était amincie progressivement au fil des ans.

À l’aide d’images satellite, les chercheurs ont découvert que la concentration de glace de mer dans la région était à un minimum de 50 % au 14 août de l’année dernière, dont ils attribuent 80 % de l’amincissement à des facteurs normaux liés à la météo. , comme des vents qui brisent la glace et l’éloignent. Les 20% restants, cependant, ont été attribués à un éclaircissement à long terme causé par le réchauffement climatique. L’auteur principal de l’étude, Axel Schweiger, a déclaré qu’au cours de l’hiver et du printemps 2020, des plaques de glace plus épaisse et plus ancienne avaient dérivé dans la région, mais la glace plus mince et plus récente avait suffisamment fondu pour exposer l’océan ouvert, ce qui a ensuite conduit au début. d’un cercle vicieux dans lequel la haute mer absorbait de l’énergie thermique, faisant fondre plus de glace, même si de la glace très épaisse était présente dans la région.

Cependant, le rapport indique que les résultats de l’étude ne sont pas applicables à l’ensemble de la zone en raison du fait qu’il existe des inconnues.

