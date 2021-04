Réchauffement du week-end: la saison du Bayern Munich pourrait être déterminée lors du match du RB Leipzig; Prévisions Bundesliga; Le buzz hebdomadaire de musique et de divertissement; et plus!

Le Bayern Munich est à un moment crucial de sa saison alors que le sort du club en Bundesliga et en Ligue des champions est en jeu.

Comme Little Carmine l’a dit un jour sur Les Sopranos: «Vous êtes sur le précipice d’un énorme carrefour.

Alors que le maître des malaprops et des dictons bâclés aurait pu être un peu faux dans cette déclaration, le Bayern Munich est confronté à une tâche incroyablement difficile dans les prochains jours.

Leroy Sane va avoir une chance de prouver pourquoi le Bayern Munich a investi autant de temps à le poursuivre.Photo de Stefan Matzke – sampics / Corbis via .

Premièrement, les Bavarois devront affronter le RB Leipzig – l’une des meilleures équipes défensives de la Bundesliga. Ensuite, le Bayern Munich accueillera le Paris Saint-Germain, qui est l’une des meilleures équipes offensives de tout le football.

Encore plus – l’équipe de Hansi Flick devra faire tout cela en désavantage numérique. Bien sûr, des joueurs de banc comme Corentin Tolisso et Douglas Costa sont absents (ce qui ne fera pas trop mal), mais le Bayern Munich manquera Robert Lewandowski pour les deux matches en raison de la blessure au genou qu’il a subie avec la Pologne lors de la trêve internationale. De plus, le Bayern Munich sera privé d’Alphonso Davies (suspension des cartons rouges) et de Jerome Boateng (accumulation de cartons jaunes) pour le match du RB Leipzig.

Imaginez-vous manquer trois partants clés pour quels montants seront votre match de Bundesliga le plus important de la saison? Flick n’a pas à le faire … il le vit réellement.

Le manager de 56 ans va gagner son chèque de paie au cours de ce mois. Flick devra être flexible, créatif et s’appuyer sur les relations qu’il a nouées avec ses joueurs. Les joueurs, à leur tour, vont devoir faire confiance à leur manager et travailler pour exécuter les plans de jeu que lui et son équipe élaborent.

Il sera également temps pour les joueurs individuels d’élever leurs jeux respectifs. Thomas Müller va devoir s’affirmer davantage pour marquer, Leroy Sane va avoir l’occasion de prouver qu’il est vraiment la différence que le Bayern Munich a poursuivie pendant tous ces mois. Kingsley Coman aura à nouveau la chance de posséder le PSG. Serge Gnabry va avoir ce coup de projecteur qui brille si souvent sur ses autres coéquipiers. Joshua Kimmich et Leon Goretzka seront en mesure de convaincre davantage le reste du monde exactement pourquoi ils sont le meilleur duo de milieu de terrain de la planète.

Ce sont les matchs pour lesquels vivent les joueurs du gros match – et il est maintenant temps pour ces joueurs de prendre le relais.

Bouclez votre ceinture, vous conduisez maintenant cette plate-forme.

Les défauts avec les Sopranos

Depuis que nous avons vu Little Carmine cité ci-dessus, je pense que c’est le bon moment pour me débarrasser de cette interprétation des Sopranos.

Certes, j’étais (et je suis toujours) un grand fan de la série. C’était révolutionnaire à bien des égards et c’était un programme très divertissant dans son intégralité.

Contrairement à la croyance populaire, cependant, la série avait d’immenses défauts. Comme toutes les émissions, il y avait des intrigues extrêmement discutables au cours de la série, mais celles-ci semblaient toujours être soigneusement emballées ou annulées d’une manière qui n’affectait pas la qualité de la série.

Là où j’avais des problèmes avec The Sopranos, cependant, c’était plus lié à l’organisation et à la planification du spectacle. Plus précisément, voici quelques-uns des problèmes qui m’ont dérangé au fil des ans à propos de la série:

Épisodes jetables: Presque toutes les saisons de The Sopranos avaient des épisodes insignifiants et jetables qui ne faisaient pas grand-chose pour faire avancer l’intrigue, améliorer le développement du personnage, etc. de votre temps par saison.

Une saison jetable: Toute la saison de Tony dans le coma était une perte de temps absolue. J’ai toujours émis l’hypothèse que les scénaristes étaient à court d’idées à ce stade et ont produit cette saison pour tuer un peu de temps pendant qu’ils réfléchissaient à un moyen de conclure proprement la série. Les séquences de rêve étaient parfois pénibles à regarder. Je déteste un peu quand les émissions vont trop loin dans la psychologie des personnages. Un peu de cela, c’est bien … une plongée profonde d’une saison complète des pensées d’un personnage inconscient était, eh bien, un peu trop.

La fin: Cela a longtemps été ma bête noire. Quand j’investis mon temps dans le spectacle, je veux me divertir. De plus, je veux qu’on me dise la fin, qu’elle soit bonne (aka Breaking Bad) ou mauvaise (ooof, Game of Thrones), je pense que c’est. Je veux juste la clôture et honnêtement, je ne veux pas avoir à comprendre. Bien sûr, nous avons entendu des années après que la fin avait été largement critiquée ce qui était censé se produire, mais malgré toute l’intensité de ces dernières secondes de l’histoire de la série, le public était suspendu au vent. Pour moi, c’était un moyen faible de clôturer l’une des grandes séries de tous les temps.

Maintenant, soyons clairs: j’aime toujours les Sopranos et j’apprécie que cela ait ouvert la voie à tant de grands spectacles après. Les écrivains ont été absolument géniaux dans la création et le modelage de personnages divertissants. Ils ont également construit des scénarios qui étaient (pour la plupart) extrêmement bien faits. Je pense que la plupart de ce qui a été fait avec The Sopranos était absolument génial.

Quand il s’agit d’avoir des personnages et des scénarios intéressants, de produire constamment de grands épisodes et des saisons complètes – tout en ayant une fin épanouissante, je considère toujours Breaking Bad et The Wire comme des séries plus complètes que Les Sopranos.

Et je le pense … J’ai vraiment, vraiment aimé les Sopranos.

Bien sûr, ces émissions avaient également quelques défauts (la cinquième saison de The Wire laissait beaucoup à désirer jusqu’à la finale de la série qui était excellente), mais j’avais l’impression que ces deux séries étaient tout simplement meilleures du début à la fin.

Intermède musical: «Novocaïne» par les candidats improbables

C’est l’une des chansons (relativement) nouvelles que j’ai appréciées ces derniers temps:

Cela a fait jouer un rôle majeur dans les airs à Philly et les paroles m’ont en quelque sorte touché une corde sensible … sans parler du son génial.

J’espère que vous apprécierez cela autant que moi.

Prédictions

La confrontation en Bundesliga entre le Bayern Munich et le RB Leipzig est certainement un moyen difficile pour les Bavarois de jouer leur premier match sans Robert Lewandowski.

Le RB Leipzig a connu une saison exceptionnelle en devenant la principale compétition du Bayern Munich pour le titre de Bundesliga. Certes, Julian Nagelsmann a fait un travail formidable en aidant sa jeune équipe à devenir extrêmement redoutable. Le jeune entraîneur a mis en valeur les forces de son équipe et a fait de Die Roten Bullen une puissance défensive, dirigée par le futur défenseur central du Bayern Munich Dayot Upamecano.

À partir de là, cependant, Leipzig a une profondeur incroyable le long de la ligne de fond. Lukas Klostermann, Ibrahima Konate, Willi Orban, Marcel Halstenberg, Angelino, Nordi Mukiele et Benjamin Heinrichs ont tous joué des rôles à un moment ou à un autre pour Leipzig. Malheureusement pour Nagelsmann, Halstenberg ne jouera pas à cause d’une quarantaine liée au COVID-19 et Angelino est mis à mal, mais le groupe de défenseurs de RB Leipzig est tout simplement empilé.

L’offensive de l’équipe, cependant, est là où les choses ne se sont pas si bien passées. Dominik Szoboszlai était censé donner un coup de pouce à Die Roten Bullen, mais n’a pas encore eu d’impact en raison d’une blessure. Sinon, Alexander Sorloth commence à s’acclimater au style de Nagelsmann, tandis que Yussuf Poulsen, Dani Olmo et Emil Forsberg ont encore des rôles à jouer devant un groupe de milieu de terrain talentueux.

Comme la défense, le milieu de terrain du RB Leipzig est excellent. Marcel Sabitzer ouvre la voie, mais est soutenu par Christopher Nkunku, Tyler Adams, Kevin Kampl et Konrad Laimer entre autres.

Ne vous y trompez pas, c’est une excellente équipe … mais toujours pas aussi bonne que le Bayern Munich.

Il faudra peut-être un peu au Bayern Munich pour ressentir celui-ci, mais les Bavarois sont plus forts et encore plus profonds que Leipzig. Ce ne sera pas facile, mais attendez-vous à ce que l’équipe de Hansi Flick remporte une victoire acharnée.

Prédiction: RB Leipzig 1-2 Bayern Munich

Les autres prévisions de Bundesliga incluent:

FC Augsbourg 2-2 Hoffenheim Bayer Leverkusen 2-1 Schalke 04 Borussia Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt Mainz 05 2-1 Arminia Bielefield Wolfsburg 3-1 FC Cologne Borussia Mönchengladbach 2-1 SC Fribourg VfB Stuttgart 2-2 Werder Bremen Union Berlin 2 -1 Hertha Berlin

Dossiers de prédiction

Record de la dernière journée de match de Bundesliga: 5-4

Record global: 126-119 *

Enregistrement des prédicteurs invités: 23-4

(* comprend DFL-Supercup, DFB-Pokal, Coupe du monde des clubs et Ligue des champions)