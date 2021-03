Réchauffement du week-end: le milieu de terrain allemand mériterait peut-être d’être examiné de plus près Timo Werner et Kai Havertz avaient probablement besoin de cette pause internationale; et plus!

L’une des principales raisons pour lesquelles l’Allemagne a pu se débarrasser si facilement de l’Islande hier était la démonstration absolument dominante du groupe de milieu de terrain de l’équipe du Bayern Munich, Joshua Kimmich et Leon Goretzka, avec İlkay Gündoğan de Manchester City.

À la suite de cet effort sensationnel, la première question posée par de nombreuses personnes était: «Qu’est-ce que cela signifie pour la star du Real Madrid Toni Kroos?»

Kroos a raté le match en raison d’une blessure à l’adducteur, mais le processus de réflexion immédiat de beaucoup de fans a été d’imaginer que l’Allemagne n’aurait pas été aussi réussie si le joueur de 31 ans avait fait partie de la formation de départ.

Peut-être que ces voix avaient raison … peut-être pas … mais de toute façon, Joachim Löw va devoir s’adresser à l’éléphant dans la pièce à un moment donné.

Joshua Kimmich est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Photo par Martin Rose / .

Kimmich et Goretzka sont deux des meilleurs milieux de terrain au monde à ce stade. Le tandem du Bayern Munich apporte intelligence, efficacité, jeu physique, créativité, précision de passe et relation dynamique sur le terrain avec le terrain pour chaque match. Gündoğan, quant à lui, a 30 ans, mais pourrait être dans la meilleure forme de sa carrière.

Si Löw choisissait de continuer avec une formation qui n’utilise que trois milieux de terrain centraux, Kroos pourrait avoir du mal à percer ce groupe – si chaque joueur reste dans sa forme actuelle.

Une chose sur laquelle Löw pourrait essayer de s’appuyer est son penchant pour les formations changeantes. Utiliser un back-quatre contre l’Islande a semblé stabiliser un peu les choses, mais comment ce back-quatre résisterait-il à la France, à l’Espagne, à l’Angleterre, à la Croatie, etc.? C’est une grande question que Löw pourrait utiliser pour justifier le passage à l’utilisation d’une ligne de fond à trois.

L’autre facteur x dans toute cette discussion est la possibilité que Thomas Müller, Jerome Boateng et Mats Hummels puissent tous revenir. Toute combinaison de ces trois joueurs aurait un impact significatif sur la formation – et le onze de départ – que Löw déploiera pour les Championnats d’Europe.

Le dernier mouvement – et le moins probable – que Löw pourrait faire est de pousser Kimmich à l’arrière droit. Bien sûr, Kimmich serait immédiatement le meilleur arrière droit de l’équipe, mais sa présence au milieu de terrain est devenue si énorme que ce serait un retrait qui affaiblirait l’une des principales forces de l’équipe.

Quoi qu’il arrive, l’examen ne durera pas longtemps. Löw quittera son poste avec l’Allemagne après cet été. Après cela, il est probable que nous obtiendrons enfin ce changement de garde que Löw essaie sans enthousiasme de mettre en œuvre en 2019.

La honte, c’est que le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a gaspillé deux ans de ce qui aurait pu être une montée en puissance pour devenir un concurrent majeur pour la compétition Euro 2020. Maintenant, il quittera à un moment où il pourrait vraiment y avoir un besoin de bouleversement de la liste et il quittera son poste juste à temps pour ne pas avoir à gérer quoi que ce soit.

Vacances allemandes

Alors que les choses ont été beaucoup, beaucoup mieux sous Thomas Tuchel à Chelsea pour Kai Havertz et Timo Werner, le duo attendait sans aucun doute cette pause internationale.

Ce n’a pas été une saison facile à Londres pour le talentueux duo, car le duo allemand a souvent (et la plupart du temps inutilement) attiré l’ire des fans de Chelsea et des médias locaux.

Timo Werner et Kai Havertz auraient peut-être eu besoin de cette pause internationale plus que quiconque. Photo de Marc Atkins / .

Les deux joueurs ont encore de grandes capacités et un grand potentiel et les fans de Chelsea verront probablement l’investissement de l’équipe dans les Allemands porter ses fruits – si le front office de l’équipe peut rester patient. Le problème avec un club aux gros revenus comme Chelsea est qu’il n’y a pas de période d’atterrissage en douceur ni de temps d’ajustement lorsque de nouveaux joueurs arrivent. Bien sûr, Leroy Sane a pris un peu de chaleur pour un début quelque peu instable de sa campagne avec le Bayern Munich, mais l’indignation en ligne et dans les médias entourant Havertz et Werner à certains moments cette saison a clairement été plus le produit d’attentes irréalistes de première année qu’autre chose. De plus, Sane a reconnu certains de ses échecs en s’engageant plus fermement dans son jeu défensif … ce qui a étouffé les critiques.

Bien sûr, ni Werner ni Havertz ne se sont aidés publiquement en publiant des citations qui étaient probablement basées sur ce qu’ils pensaient que les gens voulaient entendre plus que sur la réalité de la situation, mais ces deux Allemands semblent avoir une nouvelle vie à Londres. sous Tuchel – du moins pour le moment.

Il y a des rumeurs (tellement de rumeurs) que Chelsea cherche à attirer encore plus de talents offensifs dans une liste qui en déborde déjà. Si certaines d’entre elles s’avéraient vraies, nous pourrions éventuellement revoir Werner et Havertz en Allemagne pour jouer en club beaucoup plus tôt que prévu.

Contre l’Islande, Havertz a marqué un but dans un changement très impressionnant, tandis que Werner est intervenu en tant que remplaçant tardif.

Notes de divertissement à succès rapide

J’ai été pris dans l’une de ces ornières où je ne regarde rien actuellement ou de manière cohérente, sauf « The Walking Dead » que je déteste essentiellement à ce stade. Le travail, les enfants, le coaching, etc. ont tous limité mon temps pour des activités aussi intéressantes que boire des bières et regarder des émissions. Donc pour l’instant, je suis coincé sur cette heure par semaine de TWD.

En parlant de TWD, le vaste potentiel de l’émission a probablement échoué il y a des saisons, mais la narration au hasard de cette saison fait plus de mal que de bien. Je pense que la série (dont beaucoup diraient qu’elle est restée au-delà de son accueil il y a des années) essaie de créer quelque chose de profond en plongeant dans la psyché des personnages, mais cela ne fonctionne tout simplement pas. À ce stade, je surveille quelques personnages (Daryl de Norman Reedus, Negan de Jeffrey Dean Morgan, Eugene de Josh McDermitt, pour n’en nommer que quelques-uns), mais la série a fait un travail absolument terrible en diluant les angles intéressants en en ayant trop personnages centraux qui propagent efficacement la capacité du spectateur à se soucier si mince que finalement vous vous retrouvez simplement ennuyé en regardant.

J’espère que les showrunners trouveront un moyen de résumer cela de manière succincte et divertissante, mais je perds beaucoup de confiance dans ce qui peut arriver.

Coups bonus:

L’une de mes pires habitudes est probablement de regarder la télévision pendant que je m’endors. Certains soirs, j’opte pour n’importe quel sport, d’autres fois je fais défiler HBO et je trouve un film ou un documentaire sur lequel m’installer. Dernièrement, je me suis mis au lit en regardant « Joker », « It » ou « It: Chapter Two » … Je ne suis pas sûr de ce que cela dit de moi. Pour une raison quelconque, j’ai repensé à ma toute petite enfance et l’une des émissions qui me passionnait en tant que (très) jeune enfant était «Star Blazers». À différents moments de ma vie, je me suis toujours demandé si mes bonnes pensées à propos de cette émission (j’avais probablement quatre ou cinq ans en la regardant) étaient plus basées sur la nostalgie ou si c’était légitimement bon. Bien sûr, je pourrais retracer la série (car TOUT est disponible ces jours-ci). Est-ce que quelqu’un dans la BFW se souvient que cette saison – et plus – était-ce vraiment bon?

Dossiers de prédiction

Pas une bonne semaine, mais au moins c’était du côté des gagnants.

Record de la dernière journée de match de Bundesliga: 5-4

Record global: 126-119 *

Enregistrement des prédicteurs invités: 23-4

(* comprend DFL-Supercup, DFB-Pokal, Coupe du monde des clubs et Ligue des champions)