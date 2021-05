Réchauffement du week-end: les fans du Bayern Munich devraient-ils s’inquiéter pour Dayot Upamecano et Julian Nagelsmann ?; Early prend Mare of Easttown; Prévisions Bundesliga; et plus!

Le Bayern Munich a déjà dépensé la plupart – sinon la totalité – de son budget de transfert sur le duo RB Leipzig de Dayot Upamecano et Julian Nagelsmann.

Si la finale DFB-Pokal de jeudi était votre base pour évaluer comment les choses pourraient se passer, vous êtes probablement revenu assez sombre sur la performance du duo sur la grande scène.

Maintenant … utiliser un seul jeu pour faire cette évaluation serait troublant – et carrément faux – peu importe comment vous le découpez. Upamecano a généralement mis en place un CV très solide et a été salué comme un remplaçant de nouvelle génération pour des joueurs comme David Alaba et Jerome Boateng en Bavière. Quant à Nagelsmann, le joueur de 34 ans est largement salué comme l’un des jeunes entraîneurs les plus brillants du jeu.

Les lumières vives de Bavière brillent plus comme des lampes chauffantes, cependant, et Upamecano et Nagelsmann devront tous deux prouver qu’ils peuvent gérer cette pression semaine après semaine.

La partie intéressante de la situation d’Upamecano est que sa signature devrait probablement signifier que le mandat de Niklas Süle avec le Bayern Munich est presque terminé. Cela semble cependant être un gros risque. Bien qu’en bonne santé cette saison, Lucas Hernandez a des antécédents de blessures, ce qui pourrait poser un problème majeur de profondeur si le Bayern Munich choisissait de laisser Süle partir.

Bien que parfois de haut en bas cette saison, Süle est le défenseur central le plus expérimenté et le plus accompli qui reviendra (potentiellement) dans l’équipe la saison prochaine. Tout comme dénigrer Upamecano serait malavisé, laisser partir Süle pourrait être tout aussi imprudent.

De même, Nagelsmann travaillera avec la liste la plus talentueuse et la plus profonde qu’il ait jamais eu à gérer. Penser qu’il perdra soudainement ses méthodes innovantes et ne sera pas en mesure de trouver les meilleurs moyens d’utiliser les joueurs de la liste du Bayern Munich pourrait être une erreur.

Quoi qu’il en soit, il ne serait pas prudent de penser que Upamecano ou Nagelsmann ont un potentiel de «buste», mais il y a une raison de penser qu’il pourrait y avoir une période d’acclimatation significative pour les deux. Bien qu’Upamecano ait le potentiel d’être formidable, il n’est pas encore tout à fait là et pourrait encore être seulement troisième sur le graphique de profondeur des Bavarois derrière Hernandez et Süle – si la partie non-Alaba / Boateng de la ligne de fond reste intacte pour la saison prochaine.

Comme les fans du Bayern Munich l’ont découvert avec Leroy Sane, les transitions prennent parfois du temps et il vaut peut-être mieux être en sécurité avec Süle que désolé sans lui.

Jument d’Easttown

J’ai plongé dans Mare of Easttown et je dirai que j’apprécie vraiment ça … et oui, j’ai un peu de parti pris. L’histoire elle-même est assez fascinante dans la mesure où elle suit un détective malchanceux, à la vie dure, enclin à prendre de mauvaises décisions en s’efforçant de résoudre quelques affaires ouvertes impliquant la disparition et / ou le meurtre de deux filles.

L’émission a été tournée dans les deux comtés où je passe le plus de temps et présente pas mal de «repères» de ma jeunesse. Par exemple, les plans extérieurs de l’église sont de l’école primaire (maintenant fermée) que j’ai fréquentée. Les plans extérieurs du bar proviennent du VFW Hall qui est sérieusement à cinq minutes de l’endroit où je tape ceci.

Donc, pour moi, chaque épisode n’est pas seulement une intrigue très intéressante, mais aussi un peu un “Où est Waldo?” pour voir où ils ont tiré.

Une de mes connaissances vit dans le quartier où se trouvait la maison de Mare et il dit qu’il sait comment tout cela se termine. Il ne renversera pas les haricots, mais ça me va. La série s’est avérée divertissante et passionnante jusqu’à présent et je suis très intéressé de voir comment tout cela se termine.

Si vous n’avez pas commencé à regarder, je vous recommande de vous lancer. Comme toute bonne série de HBO, les deux premiers épisodes mettent en place les choses et donnent beaucoup d’informations sur l’arrière-plan des personnages et de l’histoire. Supportez cela et profitez du reste.

Voici quelques résultats rapides / faits amusants:

Un peu anecdote, le créateur de l’émission (Brad Ingelsby) est le frère de l’ancien meneur de Notre Dame Martin Ingelsby, qui est maintenant l’entraîneur-chef du basketball masculin à l’Université du Delaware. Fait amusant … J’ai commencé ma carrière d’écrivain si jeune (et il y a si longtemps) que je les ai couverts tous les deux lorsqu’ils étaient au lycée. Pour ceux d’entre vous qui écoutent notre podcast, vous avez déjà été critiqué par le désormais tristement célèbre accent «Delco». Les efforts déployés par Kate Winslet et le casting pour reproduire ce dialecte unique sont assez extraordinaires – et sont devenus le sujet d’un morceau de Saturday Night Live (ci-dessous). Pour vous les auditeurs de podcast, vous pouvez parfois entendre mon Delco glisser en disant «fourrure» au lieu de «pour» et «wooder» au lieu de «eau». Je me bats à chaque épisode. D’une manière ou d’une autre, ils ne m’ont pas choisi comme l’un des clients du bar … Je veux dire, naturel, n’est-ce pas? Je suis un amateur de bar de plongée et j’ai même bu dans certains des bars où ils ont filmé des scènes!

Chanson de la semaine: «Je ne sais rien» de Mad Season

Si vous voulez parler de groupes sous-joués des années 90, de Grunge Era, consultez Mad Season. Mad Season était un effort de collaboration all-star de Grunge. Les membres du groupe comprenaient le guitariste Mike McCready de Pearl Jam, la chanteuse principale Layne Staley d’Alice in Chains, le batteur Barrett Martin de Screaming Trees et le bassiste John Baker Saunders.

L’une des meilleures chansons de Mad Season est “I Don’t Know Anything” – que beaucoup d’entre vous pensent probablement être la chanson thème de ma vie. Quoi qu’il en soit, revenez dans les années 90 et profitez de ce classique perdu:

La chanson de Mad Season, “River of Deceit” est également très bonne.

Prédictions

La logique – si j’avais quoi que ce soit – me dirait généralement que le Bayern Munich est sur le point de ralentir après avoir accumulé six buts contre le Borussia Mönchengladbach le week-end dernier. Parce que je suis stupide et que je vais laisser la performance dominante dont j’ai été témoin le week-end dernier brouiller ma vision, je vais dire que le Bayern Munich va rester brûlant.

Je respecte le SC Fribourg et pense que Christian Streich est l’un des entraîneurs les plus sous-estimés de tout le football, mais les Bavarois semblent avoir pour mission de terminer cette saison de manière très forte. Je suis sûr qu’il y a beaucoup de motivation pour aider Robert Lewandowski à battre le record de buts de Gerd Müller en Bundesliga et le Bayern Munich cherchera certainement à nourrir le Hitman polonais tôt et souvent.

Connaissant Streich, il n’y aura pas de bus stationné et il demandera à ses garçons de jouer au jeu – à moins qu’il n’obtienne une avance … alors tous les paris sont ouverts car il fera tout pour gagner la partie. Quoi qu’il en soit, Streich n’est généralement pas du genre à jouer de manière conservatrice quand il y a un bon match à avoir.

Prédiction: SC Fribourg 0-4 Bayern Munich

Les autres prévisions de Bundesliga incluent:

Arminia Bielefield 1-2 Hoffenheim FC Augsburg 2-2 Werder Bremen Borussia Mönchengladbach 2-1 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 2-2 Union Berlin Hertha Berlin 2-2 FC Köln Schalke 04 0-3 Eintracht Frankfurt Mainz 05 1-3 Borussia Dortmund RB Leipzig 1-2 Wolfsburg

Dossiers de prédiction

Record de la dernière journée de match de Bundesliga: 8-2 *

Record global: 160-143 *

Enregistrement des prédicteurs invités: 23-4 *

(* comprend le match Schalke-Hertha Berlin reprogrammé)

(* comprend DFL-Supercup, DFB-Pokal, Coupe du monde des clubs et Ligue des champions)