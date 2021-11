Recherche dans les langues locales, réservation vocale du vaccin COVID-19 et plus : principales annonces de l’événement Google pour l’Inde 2021

Google a également activé une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’entendre les résultats de la recherche.

Google a annoncé aujourd’hui plusieurs nouvelles fonctionnalités de produits et partenariats pour étendre les avantages de l’économie numérique croissante du pays.

Les annonces lors du septième événement Google for India soulignent l’accent mis par le géant de la technologie sur les innovations de produits pour aider les nouveaux internautes indiens à accéder plus facilement à l’information.

Le chef de pays et vice-président de Google Inde, Sanjay Gupta, a déclaré: « Dans l’ensemble des personnes, des entreprises et des institutions, l’épidémie de Covid-19 a catapulté l’adoption du numérique par l’Inde à des niveaux sans précédent. »

« Il est maintenant impératif que nous intensifions nos efforts pour créer des produits qui tiennent encore plus compte des besoins divers et uniques de l’Inde. Les annonces d’aujourd’hui visent à combler davantage d’écarts et à élargir davantage la base inclusive de l’économie numérique de l’Inde. »

Google a annoncé 100 000 bourses pour élargir la base de talents formés au numérique et prêts à occuper des emplois dans des domaines à forte croissance. La bourse pour les certificats de carrière Google identifiera les apprenants mal desservis pour une inscription gratuite à un certificat de carrière Google de leur choix.

Un flux de réservation de vaccin de bout en bout soutenu par Google Assistant aidera les utilisateurs à réserver des rendez-vous de vaccination sur CoWIN avec un guidage vocal en anglais et dans huit langues indiennes.

Le vice-président principal de Google, Prabhakar Raghavan, a déclaré: « La pandémie nous a montré que nous ne faisons qu’effleurer la surface de la façon dont nous pouvons rendre les informations aussi utiles que possible. »

« … le nombre d’Indiens utilisant quotidiennement des requêtes vocales est près de deux fois supérieur à la moyenne mondiale, et un tiers des utilisateurs de Google Assistant en Inde communiquent avec lui dans les langues locales pour des besoins petits et grands. Je suis heureux de partager notre prochaine étape dans ce travail important, avec un pilote du tout premier flux de réservation de vaccins de bout en bout compatible avec Google Assistant en Inde. »

Le vice-président de la recherche et de Google Fellow, Pandu Nayak, a évoqué la nécessité de relever les défis de la mise à disposition d’informations de haute qualité dans les langues locales, et a annoncé une nouvelle fonctionnalité de recherche pour donner aux utilisateurs la possibilité d’accéder aux pages Web d’autres langues dans leur langue préférée.

Lors d’un premier lancement mondial, Google a également activé une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’entendre les résultats de la recherche. Cette fonctionnalité sera disponible en hinglish, hindi, marathi, bengali, tamoul et télougou.

Nayak a déclaré : « Nous espérons que ces améliorations contribueront grandement à aider les utilisateurs de la langue locale à accéder aux informations pertinentes. Nous sommes impatients d’intégrer ces fonctionnalités linguistiques et bien d’autres aux produits Google, afin de contribuer à faire progresser l’écosystème Internet indien. »

