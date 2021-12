Recherche de nourriture Aldi Mamia pour un enfant autiste en période de pénurie à Oldham | Royaume-Uni | Nouvelles

La fille de trois ans d’Emma Armstrong, Libby Crossfield, ne mangera que deux aliments – la propre marque de Weetabix d’Aldi et ses aliments biologiques pour bébé Mamia, soit des spaghettis à la bolognaise ou des spaghettis à la sauce tomate et mozzarella. En raison de la crise d’approvisionnement à laquelle tous les supermarchés sont actuellement confrontés, Emma n’a plus que ses derniers pots et n’en a que de quoi durer jusqu’à l’heure du déjeuner samedi, qui est le quatrième anniversaire de Libby.

Le jeune, qui a de profondes difficultés sociales et de communication et souffre de problèmes sensoriels, refuse de manger autre chose.

Emma, ​​qui a deux autres enfants, a déclaré au Manchester Evening News : « Libby n’a jamais mangé d’aliment solide et est toujours nourrie à la cuillère par un adulte.

« Aldi dit qu’ils ne peuvent pas me dire où c’est en stock et ne me donneront pas les numéros de contact de tous les magasins, donc je les ai tous conduits et leur ai donné mon numéro de téléphone en disant » s’il vous plaît appelez-moi si le stock arrive ‘.

« Cela peut sembler être un petit problème pour certaines personnes, mais nous ne faisons que heurter un mur de briques.

« Aldi n’aide pas du tout à part une réponse standard. Je sais qu’ils ont le stock, le constructeur m’a dit qu’il est arrivé de France ce week-end. J’ai juste besoin qu’ils m’en apportent.

« Libby avait l’habitude de manger plus d’une variété d’aliments pour bébés, mais cela a diminué pour ces aliments particuliers. Mon inquiétude est que si cet aliment est retiré de son alimentation pendant un certain temps, je ne pourrai pas le réintroduire, cela conduira à la malnutrition et nous pourrions éventuellement nous retrouver avec une alimentation par sonde ou une alimentation par cheville. «

Emma s’est rendue dans les magasins Aldi de sa région pour vérifier les stocks et laisser son numéro aux responsables, et a été en contact avec le fabricant pour déterminer quand le détaillant devait sa prochaine livraison.

La famille et les amis sont également à la chasse, y compris Adele, la sœur d’Emma, ​​dont le tweet a été partagé plus de 200 fois – avec des étrangers jusqu’à Aberdeen et en Irlande du Nord vérifiant le stock de leurs propres magasins.

Emma, ​​qui vit avec ses enfants et son partenaire Andy Crossfield, 40 ans, à Oldham, dans le Grand Manchester, a ajouté: « Ce serait bien de pouvoir simplement se concentrer sur son anniversaire et de ne pas avoir à s’inquiéter de manquer de la seule nourriture qu’elle ‘ vais manger.

« C’est une petite fille tellement heureuse.

« Elle connaît certains mots mais elle ne peut pas communiquer efficacement. »

La maman, qui travaille dans un restaurant, dit que c’est devenu comme un travail à temps plein d’essayer de retrouver la nourriture et tout le reste, y compris essayer de trier une école spécialisée pour Libby, a dû être « mis en veilleuse » .

Mais elle a décrit Libby comme son « petit miracle » alors qu’elle et Andy ont conçu naturellement, malgré la nécessité d’une FIV pour avoir les jumeaux.

Emma a poursuivi: « Elle peut m’étiqueter comme ‘maman’ quand je marche dans la pièce, mais si elle veut mon attention, elle ne dira pas ‘maman’. Elle utilise l’écholalie, donc elle répétera des phrases. Elle ne peut pas dire moi que quelque chose ne va pas, mais si elle est angoissée ou bouleversée, elle répétera « qu’est-ce qu’il y a, qu’est-ce qu’il y a ».

« Elle aime pourtant ses lettres et ses chiffres et elle sait lire, même si elle ne comprend pas toujours les mots.

« Elle adore Peppa Pig, alors elle reçoit beaucoup de jouets Peppa Pig pour son anniversaire. Nous lui offrirons un gâteau. Elle ne le mangera pas, mais nous avons toujours un gâteau pour son anniversaire. »

Aldi s’est excusé pour les problèmes d’approvisionnement, qui affectent certains magasins et supermarchés au Royaume-Uni depuis l’été.

Quelque 17 pour cent des adultes ont déclaré qu’ils n’avaient pas pu acheter de tels produits parce qu’ils n’étaient pas disponibles, selon l’Office for National Statistics (ONS).

On craint que la dinde et les cochons en couverture soient numérotés à l’approche de Noël.