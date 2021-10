Recherche de produits dans le cadre de votre stratégie de mise sur le marché

En tant que fondateur de startup, l’une des choses les plus amusantes et les plus effrayantes que vous ferez est de lancer votre nouveau produit ou service dans le monde. Vous avez consacré une tonne de travail à l’idée, à l’obtention de commentaires et à la construction. Un lancement est le moment de vérité. Le monde a-t-il besoin de ce que je construis ?

Product Hunt est un excellent outil pour mettre votre produit devant de nombreux yeux. Si vous n’êtes pas encore familier, Product Hunt est un site Web où les fabricants lancent des produits chaque jour. La communauté les découvre, donne des votes positifs et des critiques, et discute. A la fin de la journée, un produit est couronné Produit du Jour.

Que vous soyez ou non un produit phare, réussir à faire la première page de Product Hunt signifie des tonnes de nouveau trafic et d’inscriptions. Il s’agit probablement de l’afflux le plus important de nouveaux utilisateurs que vous ayez vu à ce jour.

Des tonnes d’excellentes ressources existent pour maximiser vos chances d’avoir un lancement réussi sur Product Hunt – et nous vous en proposerons quelques-unes. Cependant, cet article vous aidera à mieux comprendre la stratégie générale autour d’un lancement de Product Hunt et comment il s’intègre dans votre plus large go-to-market.

Commencer par pourquoi

Comme pour la plupart des choses, il est préférable de commencer par le « pourquoi ». Quel est ton but? Êtes-vous très tôt dans le développement de votre produit et recherchez-vous simplement des utilisateurs précoces et des commentaires ? Ou êtes-vous un produit plus mature et votre objectif principal est de générer de nouveaux clients payants ? Est-ce un projet parallèle, et vous voulez juste une confirmation que l’idée est bonne avant de quitter votre emploi et de partir à temps plein ? Est-ce un produit d’information qui vous aide à générer des prospects pour votre produit principal ? Voulez-vous être le produit du jour ou vous contentez-vous d’être en première page et d’obtenir un afflux de nouveaux utilisateurs ?

Avoir un objectif clair sur la raison pour laquelle vous effectuez le lancement vous aidera à répondre à des questions telles que « quand dois-je lancer » ou « à quoi dois-je m’attendre du lancement ». Par exemple, si votre produit est encore au stade MVP et quelque peu bogué, votre objectif ne devrait probablement pas être d’obtenir un groupe d’utilisateurs payants. Un meilleur objectif à ce stade est de se connecter avec les premiers utilisateurs et d’obtenir des commentaires.

Mon audience est-elle alignée sur la communauté Product Hunt ?

L’une des irritations les plus courantes des fondateurs qui se lancent sur Product Hunt est d’avoir cet excellent produit avec de nombreux clients payants. Pourtant, ils finissent par se classer moins bien que quelqu’un qui lance un modèle Notion qu’ils ont construit quelques heures la veille.

Souvent, c’est parce que l’audience de leur produit n’est pas la même que l’audience de Product Hunt. En général, les gens de Product Hunt sont des fabricants, des startups et des passionnés de technologie, et ils aiment les produits qui correspondent à ces intérêts.

Si votre produit s’adresse aux professionnels de l’immobilier ou aux enseignants, il n’y a généralement pas beaucoup de ce type d’utilisateurs sur Product Hunt. Cela signifie que votre lancement pourrait ne pas trouver un public réceptif.

Gardez cela à l’esprit avec votre lancement et les attentes que vous définissez.

Faites le travail pour un lancement réussi

Un lancement de Product Hunt n’est pas un événement « définissez-le et oubliez-le ». Ne vous attendez pas à simplement publier votre produit et à regarder les votes positifs arriver. Vous devrez faire un peu de travail pour aligner vos plus grands supporters pour qu’ils viennent vous aider à obtenir un élan le jour du lancement. Ce groupe devrait inclure des amis, de la famille, des adopteurs précoces, voire d’anciens collègues.

Il existe d’excellents guides pour maximiser votre lancement, y compris une ressource du blog de Product Hunt, qui est un excellent point de départ. J’ai également créé il y a quelque temps une liste de contrôle facile à suivre pour vous donner les meilleures chances de réussir votre lancement.

Tirez parti de l’audience pour améliorer votre produit

Les utilisateurs que vous obtenez de Product Hunt peuvent être une ressource inestimable pour les premiers commentaires et l’amélioration de votre produit, surtout si vous êtes à un stade précoce. Souvent, les chasseurs de produits sont eux-mêmes des fabricants, des fondateurs et des spécialistes du produit. Ils ont donc à la fois de la sympathie pour votre voyage et de l’expérience à vous prêter. Assurez-vous de tirer parti de leurs commentaires et de participer à autant d’entretiens d’utilisateurs que possible avec eux.

Ce n’est pas une balle d’argent

« Launching on Product Hunt » n’est pas une stratégie complète de mise sur le marché. Ce n’est qu’un outil dans votre ceinture à outils. Un lancement réussi peut signifier quelques milliers de nouveaux visiteurs de site Web et peut-être quelques centaines de nouveaux utilisateurs. Vous verrez probablement des gens vous découvrir pendant quelques jours après le lancement tout en étant toujours en première page. Mais une semaine plus tard, vous disparaissez et la communauté est passée à de nouveaux lancements.

C’est tout pour dire – assurez-vous que Product Hunt n’est qu’une partie de votre stratégie de mise sur le marché, alignée sur l’objectif spécifique que vous avez en tête, comme indiqué ci-dessus. Cela peut vous aider à mieux définir votre produit, votre public et la façon dont vous communiquez. Mais vous devrez trouver d’autres vecteurs au-delà de Product Hunt pour une croissance durable.

Quoi lancer

Une autre chose à considérer est le lancement de fonctionnalités ou de nouvelles versions sur Product Hunt. Le lancement d’une seule fonctionnalité permet d’expliquer plus facilement la proposition de valeur de manière succincte qu’un produit complet et complexe.

Vous pouvez également envisager de lancer des outils d’information ou adjacents. Souvent, vous verrez des lancements de modèles ou d’outils qui ne sont pas l’objectif principal des créateurs. Cela apporte des pistes et des globes oculaires à votre site.

Lancer à nouveau

Vous pouvez lancer quelque chose tous les six mois environ sur Product Hunt. Si le premier ne se passe pas bien, il y a toujours la prochaine fois.

Une grosse erreur que les fondateurs commettent est de trop penser à un lancement de Product Hunt. En fait, je suis coupable de ça. Nous avons traité notre dernier lancement de Taskable comme cet événement colossal, et nous voulions que tout soit parfait, y compris le lancement de certaines nouvelles fonctionnalités. Comme les fonctionnalités ont pris plus de temps que prévu, nous avons continué à repousser notre lancement.

Avec le recul, nous aurions probablement dû lancer cette version antérieure du produit pour obtenir autant d’utilisateurs précoces que possible. Ensuite, avec le deuxième lancement, notre objectif aurait pu être davantage axé sur les clients payants.

Sommaire

Product Hunt est un excellent outil de croissance. Si vous le gérez correctement et que vous y travaillez, votre lancement peut être la source de trafic la plus importante dans la vie de votre jeune entreprise. Assurez-vous de tirer parti de ce nouveau public et d’obtenir autant de commentaires que possible pour améliorer votre produit et créer quelque chose que les gens veulent. Mais ne comptez pas sur Product Hunt comme solution miracle ou comme source continue et durable de croissance des utilisateurs. Vous devrez trouver d’autres canaux pour cela.

Bon lancement !

Auteur : Matt Johnson

Suivez @mattcrail

Matt est le co-fondateur et PDG de Taskable, une liste de tâches intelligente et un assistant de productivité qui vous permet de rester au courant. Actuellement basé en Californie, il a fondé deux sociétés au Royaume-Uni et aux États-Unis. Son parcours professionnel comprend la gestion de produits, le marketing de croissance et le développement commercial dans les startups… Voir le profil complet ›