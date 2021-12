Recherche d’entraîneurs en chef des Jaguars : 5 entraîneurs potentiels pour remplacer Urban Meyer

Les Jaguars ont un besoin urgent d’un changement complet pour passer de l’embauche désastreuse d’Urban Meyer. La quantité de dégâts que Meyer a causés pendant son court séjour à Jacksonville était impressionnante, il y a donc une quantité substantielle de guérison qui doit se produire en plus de construire une équipe gagnante. Heureusement, Meyer a été licencié avant même que les Jags ne puissent terminer leur saison.

C’est une bataille difficile à affronter, et je pense que la réponse réside dans le fait d’essayer d’être jeune, énergique et positif. Tout ce que Meyer n’était pas avec son temps sur les Jaguars. Donc, à cette fin, j’ai isolé des personnes tk qui pourraient prendre le travail, et potentiellement le faire très bien.

C’est mon n°1 avec une balle. Non seulement Leftwich est l’un des coordinateurs les plus talentueux de la NFL avec une multitude d’offres d’emploi potentielles à l’horizon, mais sa position en tant que « l’un des leurs » aidera sans aucun doute à Jacksonville.

L’ancien quart-arrière des Jaguars a prospéré sous Bruce Arians à Tampa Bay, et je pense qu’il est prêt à sauter le pas. Avec sa position d’ancien joueur, il peut reconquérir ce vestiaire, et je pense que ses tendances offensives profiteront grandement à Trevor Lawrence lors de sa deuxième saison.

Cela a tout simplement trop de sens.

Est-il temps pour McDaniels d’obtenir un autre coup? Je le pense. Il ne fait aucun doute que McDaniels a été humilié par ses échecs à Denver lorsqu’il a été embauché comme entraîneur-chef avant d’être prêt, mais maintenant, à 45 ans, je pense qu’il est temps pour McDaniels de réintégrer les cercles d’entraîneurs.

Depuis son retour chez les Patriots en 2012, McDaniels est un professionnel accompli qui a dirigé certaines des meilleures offensives de la NFL, même s’il n’a pas de talent d’élite. L’esprit offensif et la créativité de McDaniels profiteraient grandement non pas à Lawrence, mais maximiseraient le potentiel d’un alignement manquant.

Kellen Moore, coordinatrice offensive des Cowboys de Dallas

Vous sentirez un thème ici, et nous revenons à un autre ancien quart-arrière de la NFL qui est devenu un coordinateur de renom. Moore n’a jamais été le meilleur joueur, mais il est devenu un sacré entraîneur. Depuis qu’il a rejoint les Cowboys en 2018 en tant qu’entraîneur des quarts, maintenant coordinateur offensif, Moore a énormément aidé Dak Prescott à progresser et a développé une attaque de haut niveau dans la NFL.

La question avec Moore est de savoir s’il est trop jeune. À 33 ans, les Jaguars ont peut-être peur de créer un scénario comme McDaniels à Denver, mais le Moore aux manières douces est une personnalité très différente de celle de la bravade McDaniels. Cela pourrait être un bon ajustement aussi.

Raheem Morris, coordinateur défensif des Rams de Los Angeles

La présence de Morris sur les Rams a été une énorme aubaine pour la défense de l’équipe. Depuis son embauche en 2021, Morris a fait preuve d’un leadership incroyable en stabilisant les Rams et en continuant d’entraîner une défense d’élite, malgré le départ de Brandon Staley pour les Chargers.

Un autre gars qui a été plongé dans le travail d’homme avant que le sien ne soit prêt, les trois saisons de Morris à Tampa Bay ont été mouvementées, mais son bilan global d’entraîneur de 21-38 est bien meilleur que celui des Jaguars ces dernières années. . Entraîneur d’un joueur qui pourrait remettre les choses en place, Morris pourrait être un excellent désastre et une seconde chance.

Kevin O’Connell, coordinateur offensif des Rams de Los Angeles

Oh hé, c’est un autre quart-arrière devenu coordinateur offensif. C’est plus qu’un jetable, car O’Connell attire de plus en plus l’attention à mesure que des emplois potentiels s’ouvrent.

La saison 2021 a été le magnum opus d’O’Connell lorsqu’il s’agit d’organiser l’offensive des Rams. L’excellent métier de Matthew Stafford a permis d’exceller, et des gars comme Cooper Kupp sont devenus des talents d’élite All-Pro grâce à son organisation.

Avec ce genre de CV, je pense qu’il pourrait faire un excellent travail autour de Lawrence.