Recherche d’un garçon de 13 ans disparu du Trafford Center .

Keegan Wilford a été vu pour la dernière fois il y a dix jours, le vendredi 20 août (Photo: MEN Media/.)

Une recherche urgente a été lancée pour retrouver un garçon de 13 ans qui a disparu dans un complexe commercial.

Keegan Wilford est originaire de la région de Leicester mais vivait à Manchester jusqu’à récemment.

Il a été vu pour la dernière fois au Trafford Center dans l’après-midi du vendredi 20 août.

On pense que Keegan est peut-être retourné à Leicester et quiconque sait où il se trouve est prié de contacter la police.

Keegan mesure 4 pieds 12 pouces, est mince, avec des cheveux bruns courts.

Il a été vu pour la dernière fois portant un haut à capuche gris, un t-shirt blanc, un bas de survêtement noir et des baskets Nike noires.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police en utilisant le numéro 101 et de citer l’incident 476 du 23 août.

Keegan Wilford, 13 ans, a disparu au Trafford Center (Photo d’archive: .)

