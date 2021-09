Recherche d’un garçon disparu de chez lui dans l’East Ayrshire .

Carson Shepherd, 7 ans, a disparu de son domicile à Afton Bridgend

Un garçon de sept ans porté disparu depuis hier soir est recherché frénétiquement par la police écossaise.

Les gens ont été invités à vérifier les abris de jardin et les garages pour Carson Shepherd, qui a été vu pour la dernière fois dans la région d’Afton Bridgend dans l’East Ayrshire la nuit dernière.

Il a disparu dimanche vers 19h20, a annoncé la police.

Carson mesure environ 3 pieds 6 pouces, a de courts cheveux bruns foncés et est mince. Il était connu pour la dernière fois comme portant un jean bleu foncé, un t-shirt et un haut noir.

L’hélicoptère de la police, les unités marines et canines, et l’unité de soutien de l’eau du service d’incendie et de sauvetage écossais sont tous impliqués dans la recherche de l’enfant.

La communauté locale a également aidé les agents de la région.

La police d’East Ayrshire a publié en ligne: «Carson Shepherd, 7 ans, disparu d’Afton Bridgend New Cumnock.

La police a recherché le jeune garçon pendant la nuit (Photo: Google)

Plus : Royaume-Uni



“Exhortez le public à vérifier les abris de jardin, les jardins, les garages et à ne pas supposer que quelqu’un d’autre l’a fait.”

Quiconque a des informations ou a pu voir Carson, ou sait où il se trouve, est prié d’appeler la police écossaise au 101 ou au 999 en cas d’urgence, en citant le numéro d’incident 3162.

