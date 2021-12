L’influence de Kitty Wells, intronisée au Country Music Hall of Fame, continue de se répercuter dans sa ville natale de Nashville à ce jour. Si vous demandez à Dolly Parton à quel point Kitty a eu une influence sur elle, par exemple, vous obtiendrez une réponse longue et enthousiaste. Ce n’est pas pour rien que Wells est devenue la reine de la musique country.

Après avoir fait sa percée en 1952 avec la chanson qui reste probablement sa seul hit le plus connu, « Ce n’était pas Dieu qui a fait Honky Tonk Angels », Kitty est revenu au sommet du palmarès country en 1954 avec « One By One », un duo avec Red Foley. Elle construisait un répertoire de hits du Top 10 qui se poursuivrait jusqu’en 1965, et une présence dans les charts qui s’étendait jusqu’au-delà de son 60e anniversaire, en 1979.

Le 17 décembre 1955, Wells était en studio pour enregistrer la chanson qui, l’été suivant, deviendrait son 15e single dans le Top 10 en seulement quatre ans. « Searching (For Someone Like You) », écrit par Pee Wee Maddux, a atteint la troisième place dans l’enquête nationale et est devenu l’un des tubes les plus anciens de Kitty, dans une carrière qui en était pleine.

L’écrivain, né Murphy Monroe Maddux Jr., était également un artiste à part entière avec ses Lazy River Boys, et jouait de la guitare, de la steel guitar et du violon. Son recueil de chansons comprenait également plusieurs numéros qui ont été coupés par Graisses Domino, y compris « Hold Hands », « Nothing New (Same Old Thing) » et « What A Price ».

Wells a marqué pas moins de neuf singles qui ont chacun passé 20 semaines ou plus sur le compte à rebours du pays, avec cette sortie « One By One » enregistrant 41 semaines remarquables. « Searching (For Someone Like You) » a réussi un nombre impressionnant de 34, ce qui a maintenu la chanson dans les listes de juillet 1956 jusqu’à l’année suivante.

