Recherché : objectifs clairs pour mettre fin à la pandémie

Près de deux ans après la découverte du Covid-19, nous n’avons toujours pas de bonne réponse à la plus grande question : quand la pandémie prendra-t-elle fin ?

Une complication évidente est que le coronavirus s’est révélé très efficace dans les rebondissements inattendus, comme il nous l’a récemment rappelé avec la variante omicron.

Mais une partie du problème, m’ont dit des experts, est que les responsables américains n’ont jamais fait un bon travail en indiquant clairement quel est même l’objectif final et ce que cela signifierait pour le pays de revenir à quelque chose de plus proche de la normale. (Alors qu’une grande partie des États-Unis a commencé à bouger, des restrictions restent en place, en particulier dans les écoles, les transports publics et les établissements de santé.)

« C’est un problème majeur », m’a dit Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. « Si vous n’articulez pas les paramètres qui guident votre prise de décision en matière de santé publique, cela rend tout plus opaque pour le grand public. »

Au début de la pandémie, on a dit au public que l’objectif était d’« aplatir la courbe » – une prémisse vague destinée à garantir que les systèmes de santé ne soient pas submergés. En plus de cela, il n’a jamais été clair si l’objectif était « Covid zéro » – une véritable élimination du virus – ou autre chose.

Nous savons désormais que l’élimination du Covid-19 est peu probable, voire impossible. Le coronavirus se propage trop rapidement et est trop adaptatif pour vraiment éliminer. Un objectif plus raisonnable serait donc de la traiter un peu comme la grippe : une menace que nous atténuons avec des vaccins et d’autres traitements, mais avec laquelle nous apprenons dans une certaine mesure à vivre.

À quoi cela ressemble, en particulier, reste incertain.

Ce que nous pouvons dire, c’est que le Covid-19 n’est pas encore comme la grippe. L’Amérique semble connaître un pic automne-hiver de cas, et omicron pourrait aggraver les choses. Mais précisément parce qu’une poussée pourrait à nouveau nécessiter de nouvelles précautions, il est important de se fixer un objectif clair.

« Si vous avez un ensemble de politiques qui restreignent le comportement des gens, avoir des directives assez claires sur le moment où vous allez les retirer semble être une chose raisonnable », m’a dit Robert Wachter, président du département de médecine de l’Université de Californie à San Francisco.

Les autorités pourraient lier les restrictions aux taux de cas ou d’hospitalisation (ce dernier deviendra plus pertinent à mesure que davantage de personnes se feront vacciner). Le seuil spécifique sera toujours quelque peu arbitraire, mais l’idée est de choisir un nombre suffisamment bas pour garantir que le virus est sous contrôle et que le public peut consulter pour comprendre si des restrictions sont justifiées.

Par exemple : une communauté pourrait lier les mandats scolaires pour le masquage et la mise en quarantaine à rester en dessous de 10 nouveaux cas quotidiens pour 100 000 personnes pendant deux semaines. Si les cas restent en deçà de ce seuil, les mandats prennent fin. Au fur et à mesure que les cas se rapprochent et dépassent ce seuil, les restrictions entrent en vigueur.

Ensuite, il y a le taux de vaccination. Une communauté pourrait assouplir les restrictions alors que son taux de vaccination grimpe à 70, 80 ou 90 %. Plus c’est haut, mieux c’est, mais les experts disent que ce sont ces seuils plus élevés qui peuvent fournir une solide protection de la communauté, à moins que de nouvelles variantes virales échappent à l’immunité.

Dans le contexte actuel, certains de ces objectifs peuvent sembler irréalisables : un taux de vaccination de 90 % est très élevé et aucun État n’a atteint ce seuil. Mais un objectif ambitieux peut reconnaître à quel point nous sommes loin de battre Covid-19 et potentiellement motiver les responsables et le public à travailler pour améliorer les choses.

Un autre objectif possible pourrait être basé sur le temps écoulé depuis que les vaccins sont devenus facilement disponibles : après deux mois de disponibilité généralisée des vaccins (pour permettre aux gens de recevoir deux injections et de les laisser agir), les restrictions pourraient s’assouplir.

Ces objectifs ne sont pas exclusifs les uns aux autres et pourraient être suivis ensemble.

Mais d’abord, les dirigeants américains doivent préciser leurs objectifs. Depuis le début de la pandémie jusqu’à maintenant, cela n’a pas été le cas – et cela a rendu toute lumière au bout du tunnel plus difficile à voir.

Il y a toujours de la discrimination raciale dans le logement

Un nouveau document de travail publié par le National Bureau of Economic Research a examiné s’il existe une discrimination raciale dans le logement – ​​et a trouvé des preuves qu’il existe encore des niveaux importants d’actions racistes.

Pour l’étude, les chercheurs Peter Christensen, Ignacio Sarmiento-Barbieri et Christopher Timmins ont utilisé un bot pour envoyer des correspondances aux gestionnaires immobiliers des 50 plus grandes villes américaines. Se faisant passer pour des locataires, ils utilisaient des noms qui invoquaient des associations avec des groupes raciaux et ethniques : blancs, noirs ou hispaniques. Ils ont ensuite évalué si les noms associés à chaque groupe recevaient des taux de réponse différents.

Effectivement, il y avait des différences significatives : les taux de réponse étaient de 9,3 % inférieurs pour les locataires noirs et de 4,6 % inférieurs pour les locataires hispaniques. Les locataires noirs étaient confrontés à des niveaux de discrimination plus élevés dans le Midwest et le nord-est, tandis que les locataires hispaniques étaient confrontés à des niveaux plus élevés de discrimination dans le nord-est et le sud.

NBER

Les trois pires villes pour les locataires noirs : Chicago, Los Angeles et Louisville, Kentucky. Et pour les locataires hispaniques : Louisville, Houston, et Providence, Rhode Island. (Oui, Louisville est sur les deux listes.)

Les chercheurs ont noté que « la non-réponse à un locataire de couleur correspond à une réduction de 40,2 % de la probabilité d’un bail ultérieur par un locataire de couleur » – ce qui signifie que cela se traduit par une probabilité réduite qu’un locataire vive dans une propriété. Plus largement, cette tendance contribue à la ségrégation raciale et à l’inégalité, puisque le logement est un ingrédient crucial de la prospérité économique en Amérique.