Recherche PrimeXBT: la volatilité survient alors que la décision critique de l’ETF Bitcoin se profile

Le mois d’octobre n’a même pas atteint le milieu et la principale crypto-monnaie par capitalisation boursière, Bitcoin, est déjà proche des plus hauts historiques locaux établis en début d’année. La course haussière spectaculaire de Bitcoin s’est brusquement arrêtée en avril à environ 65 000 $, chutant à nouveau à 28 000 $ avant de commencer sa reprise.

Maintenant, le prix du Bitcoin est revenu à un peu moins de 60 000 et une approbation possible d’un ETF Bitcoin est potentiellement imminente. La spéculation à elle seule a provoqué le retour du FOMO au BTC et la montée en flèche des prix.

Dans un nouveau rapport de recherche de PrimeXBT, les analystes avertissent que la volatilité augmente ou diminue, en fonction du résultat de cette décision critique d’une éventuelle approbation de Bitcoin ETF. Pour rendre les choses encore plus intéressantes, la SEC américaine a publié un tweet faisant référence à un « fonds » basé sur Bitcoin Futures, ce qui pourrait faire allusion à une éventuelle approbation dans quelques jours seulement.

Le Bitcoin revient à 60K : quels facteurs le motivent ?

Ces derniers mois, l’action des prix du Bitcoin a subi une forte correction en peu de temps, ce qui a réduit la valeur de la crypto-monnaie de plus de 50% en quelques semaines seulement. Cette décision choquante était le résultat d’une multitude de nouvelles négatives en provenance de Chine, notamment le FUD, les interdictions et une répression de l’exploitation minière BTC qui a écrasé le taux de hachage de la crypto-monnaie.

Divers indicateurs techniques pour Bitcoin ont montré que bien que la correction ait été très forte, le marché haussier n’était pas terminé. Les mesures en chaîne montrent que l’offre de BTC sur les bourses est désormais au plus bas, ainsi que l’offre de pièces illiquides, ce qui implique que les pièces actuellement détenues ne sont pas sur les bourses ; au lieu de cela, ils sont entre les mains de diamants qui ne se vendront pas avant d’atteindre 100 000 $ ou plus.

Sans offre, forte demande et à la fois des fondamentaux et des techniques haussiers, Bitcoin est déjà de retour à la résistance finale à 60 000 $. Bitcoin n’a jamais fermé une bougie hebdomadaire au-dessus de ce niveau et n’a passé que moins de dix jours au total au-dessus avant de la corriger. C’est là qu’une décision sera prise qui définit la tendance.

Des rapports indiquent que l’approbation de Bitcoin ETF est possible

Un nouveau rapport de recherche de PrimeXBT met en évidence l’impact potentiel de l’approbation ou du rejet d’un ETF Bitcoin avant la fin octobre. VanEck, ProShares, Invesco, Valkyrie et Galaxy Digital ont des propositions à approuver avant que l’horloge ne sonne à minuit le 1er novembre. Les négatifs précédents ont entraîné de fortes baisses pour Bitcoin, ce qui pourrait entraîner une formation et un récit à double sommet.

Cependant, une approbation pourrait provoquer de graves FOMO dans Bitcoin, comme jamais auparavant. Quoi qu’il en soit, PrimeXBT avertit que les commerçants et les investisseurs doivent se préparer à une volatilité potentielle, quelle que soit la direction qu’il prendra.

Tous les regards sont tournés vers ce point de basculement potentiel, mais compte tenu des fondamentaux techniques et haussiers, la seule chose qui s’opposerait à une approbation et à de nouveaux sommets historiques serait un déni de la part des régulateurs. Fait intéressant, cependant, juste avant que ces décisions ne soient prises, un compte Twitter officiel de la SEC a partagé une newsletter sur les fonds à terme Bitcoin, qui pourrait faire référence à un ETF Bitcoin, également appelé fonds coté en bourse.

Comment trader la volatilité Bitcoin avec PrimeXBT

En termes de ce que les traders peuvent faire, il est temps de se préparer à presque tous les scénarios. L’établissement de limites de pertes est essentiel. Le prix du Bitcoin est en résistance, ce qui signifie que le mouvement typique est d’être short ou au moins d’avoir une position de couverture. Cependant, lorsque Bitcoin est si haussier, la dernière chose qu’il veut faire est de vendre une crypto-monnaie tendance.

PrimeXBT est un guichet unique pour tout ce qui concerne le trading. Les traders peuvent planifier soigneusement leurs positions à l’aide d’un logiciel d’analyse technique intégré, disponible à partir du même compte et de la même plate-forme avec lesquels ils peuvent accéder au trading de copie, aux comptes de performance ou au trading sur marge sur le forex, les matières premières, les indices boursiers et les crypto-monnaies.

Il était préférable de prendre une position longue dans la zone basse de 30K ou 40K, alors faites attention à vous précipiter dans de nouvelles positions. Si le FOMO est vraiment de retour à ce stade dans un marché haussier, il ne restera plus beaucoup de gouttes à acheter. Si Bitcoin établit de nouveaux sommets à partir d’ici, une courbe parabolique pourrait être confirmée et, selon la structure de construction de la base, elle pourrait faire doubler le prix par BTC dans les plus brefs délais.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport