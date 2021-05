Rechercher un enfant ⋆ 10z viral

Cela continue à ressembler à la fin d’une époque.

Avant même la fin de l’épisode 14 de la saison 17 de Grey’s Anatomy, nous avons découvert que Jesse Williams quittait la série après 12 saisons, et l’heure s’est écoulée avant que Jackson prenne une énorme décision dans sa vie.

Il a également réuni Jackson avec April, avec Sarah Drew en tant qu’invité pour le plus grand plaisir des fans de Japril partout dans le monde.

Jackson s’est rendu au Montana comme beaucoup d’entre nous l’avaient prédit, et il avait quelques questions à poser au père qu’il connaissait à peine. Ce sont ces scènes avec Eric Roberts où Jesse Williams a le mieux brillé. Leur chimie est merveilleuse.

Williams a donné une performance émotionnellement chargée alors que Jackson se laissait aller à une confrontation amère et au maintien de son âme, reconnaissant les nombreux défauts qu’il présente et expliquant comment l’abandon de son père a affecté sa vie et ses relations.

Il a creusé profondément, et du tremblement dans sa voix de l’émotion à peine contenue à l’agitation nerveuse et agitée, Williams a vendu chaque seconde de son angoisse alors qu’il travaillait sur certaines décisions de vie devant son père.

C’était le type de conversation qu’il avait besoin d’avoir avec l’homme, et il y avait quelques moments où vous vouliez passer à travers l’écran et lui offrir un semblant de confort.

L’heure a utilisé le temps passé par Jackson avec Robert dans le Montana pour résoudre certains des pièges de ses relations au fil des ans.

Jackson a reconnu où étaient ses défauts avec un mariage où il a admis qu’il est resté trop longtemps à cause de cette peur d’être comme son père s’il le quittait trop tôt.

Robert: C’est pourquoi vous êtes ici.

Jackson: Pourquoi?

Robert: Parce que. Vous êtes prêt à tout laisser derrière vous.

Il a dit qu’il s’échappait dans la nature et fuyait ses problèmes et ses relations, et nous l’avons vu avec Maggie.

Il posa la question dont il avait besoin, se demandant pourquoi Robert l’avait quitté. Et vous pouviez ressentir le conflit, la douleur et la douleur de Jackson. Vous avez remarqué sa vulnérabilité et comment il aurait préféré se convaincre qu’il n’avait pas besoin de Robert ou de réponses dans sa vie, mais il est foutu par les actions de son père, et il n’y a rien à contourner.

Il est allé voir Robert pour plus de clarté et d’illumination, et je crois qu’il est reparti avec un sentiment de compréhension et peut-être un peu de paix.

Robert est un homme riche qui n’a jamais été à la hauteur du nom Avery au sens traditionnel du terme, mais il y avait quelque chose d’amusant à apprendre à Jackson à trancher la viande de charcuterie.

J’avais l’habitude de dire que j’en avais fini, mais j’ai besoin de savoir pourquoi tu es parti? Parce que je me rends compte que ça m’a vraiment dérangé. Cela m’a rendu difficile de maintenir des relations et des trucs. Jackson

Il a mentionné qu’il pensait que Jackson était peut-être au courant d’un emploi d’été ou quelque chose du genre, mais Jackson était un enfant privilégié qui n’avait pas besoin de taudis pour des emplois d’été subalternes.

Jackson a sauté directement dans le faire, cependant, et cela témoigne de son parcours et de cette nouvelle quête pour aider les communautés privées de leurs droits. Il reconnaît les façons dont il est privilégié et il veut mettre tout cela à profit.

Au lieu de fuir le nom Avery et la Fondation, il s’y dirige, essayant de le diriger.

Jackson ressemble à son père, selon Catherine. Mais il est prêt à prendre son pouvoir et son argent pour faire le bien et améliorer les choses plutôt que de disparaître au milieu de nulle part, en parlant de tous les problèmes du monde, mais sans jamais proposer de solutions.

Jackson a passé la majeure partie de la série à rejeter et à en vouloir à la Fondation et à son nom de famille, et maintenant il est prêt à faire en sorte que cela compte.

La meilleure partie de ce développement est que contrairement à certains des autres scénarios que Grey’s Anatomy nous a lancés, celui-ci n’a pas l’impression qu’il est venu complètement de nulle part.

La désillusion de Jackson face à l’état du monde et à la manière dont ils pratiquent les soins de santé à l’hôpital s’est accrue au fil du temps. Il a à peine eu grand-chose à faire ou à jouer avec les intrigues des deux dernières saisons.

C’est un homme qui a trouvé un but et qui veut le réaliser, et cela fonctionne pour lui. C’est certainement une meilleure configuration pour une sortie que les personnages précédents.

Là où l’histoire a perdu quelque chose, ironiquement, c’était avec April.

Dans quel univers un ex se présente-t-il à l’improviste et déclare qu’il veut que vous, votre mari et votre famille déménagiez à travers le pays pour son travail?

Je comprends que Jackson était passionné par son nouveau but, et laisser Harriet derrière était hors de question, mais c’était une hypothèse audacieuse à faire. C’était ridicule, étant donné tout ce qui s’est passé entre Matthew, April et Jackson.

Pourquoi devraient-ils tout abandonner et se déplacer à travers le pays pour Jackson à tout moment?

C’était aussi ridicule qu’April ait passé toute la nuit avec Jackson et ne lui ait pas dit la vérité sur sa séparation d’avec Matthew jusqu’au matin. Ce n’était pas une raison pour cela en plus d’en tirer la surprise et de taquiner à nouveau un avenir de Japril.

Ils ont passé la nuit à s’occuper d’une adorable mais malade Harriet, et ils ont revisité certains aspects de leur relation. Il lui a parlé de Robert, et c’était bien vu que c’était elle qui l’accompagnait quand il a vu Robert la première fois.

April a évoqué le fait qu’il semblait que Jackson se présentait à nouveau et qu’il prenait une décision impulsive. Elle a également exprimé un peu de mécontentement face à son fiel, s’attendant à ce qu’elle fasse ses valises et part à son compte.

C’était bizarre quand une partie de son discours incluait de lui rappeler qu’il la soutenait toujours et ne s’opposait jamais à ses désirs. Je veux dire, il a interrompu son mariage une fois, donc ce n’est pas vrai.

Jackson est venu en avril d’un lieu de maturité, de croissance et de clarté sur sa situation dans la vie et sur la manière dont il est arrivé à ce point.

C’est quelque chose qu’elle ne pouvait pas nier, et elle a vu et ressenti la passion en lui.

Il ne faisait aucun doute qu’April aurait trouvé un moyen de déménager à la demande de Jackson, qu’elle soit avec Matthew ou non. Ils ne peuvent pas se quitter, et elle se soucie suffisamment de lui pour donner la priorité à cela.

Elle aurait également voulu que Harried soit près de son père. Honnêtement, si elle et Matthew ne se séparaient pas avant cette demande, le plaidoyer brusque de Jackson aurait tué leur mariage.

La séparation d’avril et de Matthew était prévisible et décevante. Ils l’ont radié car il ne se remettait jamais de la mort de sa première femme et April le laissant à l’autel.

Croisons les doigts pour de nouveaux horizons. avril

Ils se sont penchés sur tout cela et ont fait en sorte que Matthew et April travaillent les uns sur les autres et reviennent l’un vers l’autre. Cela semble ridicule de le défaire et de le faire revenir pour le service des fans pour un navire populaire.

L’émission a essentiellement utilisé l’angle Matthew pour écrire Sarah Drew, et maintenant que Jesse Williams part, ils annulent tout ce qu’ils ont fait pour sa sortie.

C’est aussi similaire à Arizona et Callie.

Mais pour ces fans de Japril là-bas, avec April séparée et acceptant de se déplacer à travers le pays pour Jackson, malgré ce qu’ils ont dit, il y a une chance illimitée qu’ils puissent se retrouver de manière romantique.

C’est le plus proche d’une fin heureuse Japril que la série pourrait réussir. Mais pour beaucoup d’entre vous, c’est tout ce dont vous aviez besoin, n’est-ce pas?

À vous, fanatiques de Grey. Êtes-vous surpris par la sortie de Jesse Williams? Que pensez-vous de la reprise de la Fondation par Jackson? Cliquez sur les commentaires ci-dessous. Avez-vous été ravi des retrouvailles avec Japril?

