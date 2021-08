Recherches de motifs de cheveux – WWD

Pour aider à faire avancer la cause de l’inclusivité de la beauté, Pinterest a dévoilé mardi un nouvel outil de recherche de modèles de cheveux basé sur la vision par ordinateur qui a été créé en pensant aux personnes de couleur, selon la société.

La fonction, en fait un filtre pour les recherches de beauté, distingue et trie les résultats selon six modèles de cheveux différents : protecteurs, bouclés, bouclés, ondulés, raides et rasés/chauves. Ainsi, les gens peuvent commencer par un terme de recherche large comme « cheveux glam » ou « cheveux d’été », puis explorer les textures ou les types pour dénicher du contenu pertinent, au lieu de parcourir une énorme pile d’images divergentes.

Pinterest a déclaré avoir détecté des modèles de cheveux dans plus de 500 millions d’images sur sa plate-forme jusqu’à présent.

Pour développer l’outil, Annie Ta, responsable du produit inclusif de l’entreprise, a déclaré à WWD qu’elle avait consulté les créateurs du BIPOC. [Black, Indigenous, People of Color] et des « épingleurs » comme Naeemah LaFond, coiffeuse éditoriale et directrice artistique mondiale d’Amika.

“Elle a collaboré avec nous pour nous aider à comprendre comment définir différents modèles de cheveux, ainsi qu’à définir comment les gens pourraient rechercher ces choses sur Pinterest”, a déclaré Ta.

Le motif des cheveux peut être un problème très personnel pour les gens, a-t-elle expliqué. L’entreprise a donc cherché à savoir comment la technologie peut aider les utilisateurs à trouver des résultats plus personnalisables.

“Ce que nous avons fini par faire, c’est que nous avons construit un signal à l’aide de l’intelligence artificielle, de l’intelligence et de la technologie de vision par ordinateur qui nous a permis d’identifier visuellement un motif de cheveux dans une image”, a-t-elle expliqué. “Et cela nous permet de laisser les gens trier leurs recherches sur Pinterest en fonction de tous ces différents modèles de cheveux.”

L’outil est une progression des gammes de tons de peau de Pinterest, un filtre de recherche de beauté qui peut détecter et trier les résultats par tons de peau. Déployé en 2019, il a été multiplié par cinq au cours de la seule année dernière, a déclaré Ta, et son succès a conduit son équipe à réfléchir plus en profondeur à ce que signifie la représentation en ligne et à la manière dont elle devrait informer les futures fonctionnalités de Pinterest.

« Avec le succès des gammes de teints de peau, nous voulions aider les « pinners » à trouver des idées de beauté plus pertinentes », a-t-elle ajouté. «Nous avons donc exploré cela très spécifiquement pour les cheveux. Et nous avons entendu à plusieurs reprises des gens du BIPOC que l’inspiration capillaire sur Pinterest était plus difficile à trouver et que nous devrions permettre aux gens de rechercher par différents modèles de cheveux.

De cette façon, la recherche de modèles de cheveux est un développement axé sur l’utilisateur, et non un moyen de générer des revenus, car aucun produit publicitaire n’est disponible pour cela. Mais cela pourrait changer avec le temps, tout comme les gammes de tons de peau incluent désormais des résultats achetables.

Quoi qu’il en soit, les personnes qui ont du mal à se voir dans les recherches de beauté peuvent trouver utiles les gammes de tons de peau et les filtres de recherche de modèles de cheveux. Bien qu’ils ne soient peut-être pas un remède au problème d’inégalité de la beauté, ils semblent être des pas dans la bonne direction.

Et pour Pinterest au moins, ce voyage continue. En plus de son travail sur les fonctionnalités inclusives, la société s’est fixé un nouvel objectif l’année dernière pour s’assurer que 50 % des créateurs gérés avec lesquels elle travaille proviennent de groupes sous-représentés.

“Nous pensons qu’augmenter la représentation sur Pinterest – parce que nous sommes une plate-forme visuelle – est une énorme opportunité pour nous”, a ajouté Ta. « Nous pensons aussi que c’est une responsabilité. Notre approche de la création de produits inclusifs consiste donc à créer des expériences qui placent vraiment les gens du BIPOC au centre de nos décisions en matière de produits. »