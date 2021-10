Recherchez de solides ventes d’annonces et des flux de trésorerie disponibles à partir du stock de PINS au troisième trimestre

Pinterest (NYSE :ÉPINGLES) a beaucoup baissé depuis mon dernier article et semble en effet être au plus bas pour l’année. Cela n’est probablement pas justifié, d’autant plus que sa prochaine publication des résultats du troisième trimestre montrera probablement un cash-flow libre (FCF) positif comme au premier et au deuxième trimestre. En conséquence, je m’attends à voir l’action PINS rebondir par rapport aux creux actuels.

En fait, l’action – à 45,61 $ à la clôture du 28 octobre – est en baisse de plus de 30 % depuis le début de l’année (YTD). C’est après qu’il a atteint un sommet de 89,15 $ le 15 février ainsi qu’un sommet plus récent de 62,68 $ le 20 octobre.

À l’avenir, je soupçonne que la prochaine publication des résultats agira comme un catalyseur pour ce titre. Dans mon dernier article, j’ai écrit que, sur la base de sa production FCF, PINS valait probablement 81,15 $ par action. Cela représente désormais une hausse potentielle de 78% par rapport au 28 octobre.

Où en sont les choses pour Pinterest

Le mois dernier, j’ai écrit que Pinterest a produit une marge FCF inférieure au deuxième trimestre (16,7%) qu’au premier trimestre (55,5%). Cependant, sur les six premiers mois, la marge FCF moyenne était de 36,1%.

J’ai utilisé cela pour estimer le FCF annuel moyen pour l’année à venir. En fait, je l’ai appliqué aux estimations des analystes pour les prévisions de revenus 2022. Cela a abouti à une estimation de 897 millions de dollars en FCF pour 2022.

Ensuite, j’ai appliqué une mesure de rendement de 1,75 % FCF pour obtenir une capitalisation boursière potentielle de 52,3 milliards de dollars. Cela a ensuite abouti à mon objectif de prix de 81,15 $ par action.

Cependant, depuis lors, plusieurs choses se sont produites. Bien que les analystes aient légèrement abaissé leur estimation de chiffre d’affaires pour 2022, il y a un autre développement avec certains des pairs de la société qui permet plus de confiance.

Par exemple, Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) vient de déclarer des revenus publicitaires et des bénéfices très robustes pour le troisième trimestre. En règle générale, plus de 81 % de ses revenus proviennent de la publicité. Les ventes publicitaires de la société ont augmenté de 43,2 % pour atteindre 53,13 milliards de dollars, contre 37 milliards de dollars il y a un an. De plus, les ventes totales ont augmenté d’environ 41 % dans l’ensemble.

Cela a d’énormes implications pour Pinterest, car la plupart de ses revenus proviennent également de la vente d’annonces. La société dépend fortement de la croissance des ventes de publicités pour alimenter son flux de trésorerie disponible.

Par conséquent, on peut supposer que, parce que Google a eu un bon trimestre en termes de ventes d’annonces, Pinterest en aura également bénéficié. Selon Yahoo! Finances, les analystes estiment maintenant que les revenus du troisième trimestre atteindront 631,2 millions de dollars, en hausse de près de 42,6% en glissement annuel (YOY) contre 442,6 millions de dollars. C’est proche du gain de 43% des ventes d’annonces chez Google. Cela devrait donner aux investisseurs en actions PINS une grande confiance dans les prévisions.

En conséquence, les analystes chercheront également à voir si la marge FCF de Pinterest sera proche du taux moyen de 36% que la société a produit au premier semestre. En fait, au cours des 12 derniers mois, la marge du FCF est probablement encore plus importante étant donné qu’une grande partie du FCF de l’entreprise est entrée au cours du quatrième trimestre.

Que faire avec le stock de PINS

Pour le moment, je vais m’en tenir à mon objectif de prix initial de 81,15 $ pour les actions PINS. Cependant, je devrai probablement ajuster cela une fois les résultats du 4 novembre publiés, en fonction de la qualité des revenus de l’entreprise et de la production FCF.

Néanmoins, il semble assez clair que le stock de PINS est à un prix trop bas ici. Je soupçonne qu’une fois ses bénéfices publiés, les actions recommenceront à monter.

Ceci est basé sur la confiance dans le secteur publicitaire, compte tenu des chiffres de vente de Google. Il est également basé sur la valeur sous-jacente des actions PINS, comme je l’ai déjà souligné.

