Recibe esta consola de Nintendo rebajada antes de Reyes

Nintendo sacó el sistema Game & Watch en Japón en 1980 et se convirtió en la primera consola portátil de la marca. Ahora puedes tener en tus manos un pedacito de la historia de los videojuegos. Y podrás llevártela a donde quieras, ya que tiene un diseño ligero y compacto acabado en un agradable color arena y con los bordes en verde.

Lo cierto es que el aspecto de esta consola nos lleva directamente a aquellos años de salones de juego y máquinas recreativas. De hecho, el aparato inclus 3 jeux vidéo del Zelda y uno arcade llamado Plaga de Topos. Como verás, tendrás horas y horas de entretenimiento con unos videojuegos retro pero que conservan toda su vigencia.

Nintendo recupera los tres primeros títulos del Zelda

En cuanto al universo de Hyrule, podremos derrotar a Ganondorf en el primer título de la franquicia : LA légende de Zelda. Por otro lado, tendremos el Zelda II : L’aventure de Link. En él, podremos recorrer un extenso mundo lleno de mazmorras, puzzles y peligros, explorando su mecánica de desplazamiento horizontal.

Tampoco hay que olvidar uno de los títulos favoritos de los fans como es La Légende de Zelda : Link’s Awakening. Es une secuela que salió en 1993 pour la Game Boy y pegó un subidón en lo que a juegos de aventuras portátiles se refiere. Al fin y al cabo, el juego es una delicia para todo aficionado a los videojuegos. Si no lo a probado, te lo recomendamos encarecidamente.

Y si quieres salir del universo de Hyrule en algún momento, también puedes pasar el rato en Plage de Topos. Es un juego clásico de la Game & Watch, solo que, para esta versión, nuestro protagonista será el propio Link. Así que todo quedará en familia.

Diseño retro y compacto

Como ya habrás podido comprobar, las dimensiones de esta Game & Watch son del todo compactas. De este modo, podrás llevarla hasta en el bolsillo allá donde vayas, ya que no ocupará lo más mínimo. Y si sus dimensiones son compactas, su peso no podría ser más ligero. No por nada, se trata de una de las primeras consolas portátiles de la historia.

Y aunque sabemos que comprarás esta consola por la nostalgia y los títulos de Zelda, también hay que mencionar que, como su nombre indica, este aparato incluye reloj. Además de darnos la hora, podrá funcionar como alarma. Por no hablar de que podremos personalizar la interfaz y los dígitos para dejar el reloj a nuestro gusto.

Si tenías pendiente algún regalo para Reyes, ya sabes que con esta Game & Watch no fallarás. Ya sea para un niño o para un adulto nostálgico, esta consola lo mantendrá pegado a la pantalla durante horas y horas. Y por si fuera poco, esta ahora rebajado al 14% dans la tenue en ligne de MediaMarkt.