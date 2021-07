Récipiendaire de Purple Heart, le candidat du GOP au Sénat veut savoir pourquoi Twitter a signalé son message du 4 juillet ⋆ .

Un vétéran militaire de Purple Heart et candidat du GOP à un siège au Sénat du Nevada se demande pourquoi Twitter a signalé son message du 4 juillet comme « contenu potentiellement sensible ».

Le tweet comprend une photo du candidat et capitaine de l’armée à la retraite Sam Brown en uniforme et saluant avec le message : « Le 4 juillet 1776, l’Amérique est née. Le 4 juillet 2021, nous sommes toujours le meilleur pays de cette planète » et « La liberté n’est pas gratuite ».

Twitter a bloqué l’accès à l’image jusqu’à ce que les téléspectateurs cliquent sur la balise : “Le média suivant inclut un contenu potentiellement sensible.”

Brown, dont le visage a été gravement brûlé et marqué par une explosion d’IED lors d’un déploiement en Afghanistan en 2008, a répondu mercredi sur Twitter : “Hé @Twitter, je n’avais pas réalisé que mon visage était un” contenu sensible “.

“Ironique étant donné que je n’ai que 3 tweets et que je viens de me présenter au Sénat américain il y a quelques heures à peine. Étaient-ce mes cicatrices ou le fait que je salue le drapeau ? Quoi qu’il en soit, ni l’un ni l’autre ne partiront – et moi non plus.

Brown défie la sénatrice démocrate sortante Catherine Cortez Masto.

Il a déclaré à Fox News: “Alors que j’étais prêt à donner ma vie pour protéger la liberté d’expression de mes compatriotes américains, Big Tech a décidé aujourd’hui qu’ils en savaient mieux, me censurant et jugeant mes commentaires concernant ce grand pays” Contenu sensible “. ‘ “

Twitter n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News.

“Ces actions flagrantes et anti-américaines surviennent quelques heures seulement après que j’ai pris des mesures pour déposer et établir ma candidature au Sénat des États-Unis au Nevada, renforçant ma conviction que” Big Tech “travaille contre les conservateurs et essaie de faire taire nos voix”, a déclaré Brown. a également déclaré à Fox News.