Récit de première main du chaos Nice vs Marseille, décrit comme “une expérience étonnante et étrange”, alors que des scènes laides déclenchées par des bouteilles lancées sur Dimitri Payet avec des combats au poing sur le terrain

Le chaos du match Nice vs Marseille a été décrit comme une “expérience étonnante et très étrange” par un journaliste qui était dans le stade dimanche.

Les scènes laides du derby du sud de la France en Ligue 1 ont été déclenchées lorsque Dimitri Payet a été touché à l’arrière de la tête par une bouteille lancée des gradins.

Payet était furieux après avoir été heurté par une bouteille

L’ancien homme de West Ham a jeté des bouteilles en arrière, ce qui a amené les supporters niçois à prendre d’assaut le terrain et à se heurter aux joueurs de Marseille.

Les scènes folles ont entraîné le retrait des deux équipes et le refus de Marseille de revenir, ce qui signifie que Nice a remporté une victoire 3-0.

D’énormes ramifications sont attendues, Marseille ignorant les demandes des chefs de Ligue 1 de terminer le match – qui n’avait plus que 15 minutes à jouer.

Il est largement admis dans la presse française que Marseille défiera la Ligue de Football Professionnel [LFP] sur leur décision d’une victoire par défaut 3-0 pour leurs adversaires, le président du club insistant sur le fait que la sécurité de leurs joueurs “ne pouvait être garantie”.

Le président 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 a pris la parole suite aux incidents survenus ce soir à l’Allianz Riviera. #OGCNOM pic.twitter.com/k3v1upiCcW — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) 22 août 2021

Il est également affirmé que Nice pourrait voir des fermetures de stades en raison du comportement de leurs fans, ou des matchs joués sur des sites neutres, ainsi qu’une lourde amende ou même une déduction de points.

Les joueurs impliqués dans les rebuts, dont Payet pour avoir jeté une bouteille dans la foule, pourraient également être punis.

Les scènes choquantes ont été décrites comme une “catastrophe” pour le football français, et le journaliste niçois Benjamin Ramm a rejoint talkSPORT pour donner son témoignage de première main.

Il a déclaré à Trans European Express : « Une expérience étonnante et très étrange. Nice vs Marseille est toujours un très gros derby, le derby du sud.

bt sport

Les scènes chaotiques ont vu les Nice Ultras envahir le terrain

«Malheureusement, beaucoup de fans inconditionnels de Nice, les Ultras, ont lancé des bouteilles à peu près tout au long du match.

« Vers 60 minutes, l’un d’eux a lancé une bouteille sur Dimitri Payet, l’ancien joueur de West Ham qui évolue désormais à Marseille.

« Payet, qui est connu pour son tempérament, a rejeté une bouteille. La bouteille qu’il a renvoyée avec une certaine force a frappé un fan de Nice et l’enfer s’est déchaîné.

« Les joueurs niçois et les joueurs marseillais se sont bagarrés, l’équipe d’entraîneurs marseillais est sortie sur le terrain.

« Les fans d’Ultra ont ensuite couru après eux. Il y a eu des combats de poings et exactement avec le match Marseille vs Montpellier, l’arbitre les a ordonnés et nous ne savions pas ce qui allait se passer.

Des joueurs marseillais se sont affrontés avec des supporters niçois dans les scènes moches

«Nous pensions qu’il y a environ deux semaines, il y aurait une pause de 20 minutes, mais cela a duré environ 90 minutes et il était clair que Marseille ne voulait pas sortir.

“Nous verrons comment la Ligue 1 gérera cela car ce n’est pas la première fois que cela se produit cette saison et ne donne pas une bonne réputation à la ligue.”

La section des fans d’Ultra à Nice n’est pas soutenue par l’ensemble de la base de fans du club et leurs actions ont suscité des frustrations.

Ramm a ajouté : « C’est très frustrant du point de vue des fans niçois car nous, après une très mauvaise saison l’an dernier, avions bien commencé.

« Nous menions 1-0 contre Marseille, et ce serait une grande victoire.

“J’ai très bien joué sous la direction de Christophe Galtier et certainement tous les fans autour de moi ont exprimé leur frustration face au voyou idiot qui a jeté la bouteille d’eau sur le terrain, car c’était complètement inutile.

“Nous verrons maintenant ce que la ligue et le club font à propos de ces fans.”

Le manager marseillais Jorge Sampaoli a coupé une figure très animée lors de l’incident

Ce n’est pas la première fois qu’un match de Ligue 1 est suspendu cette saison à cause de supporters lançant des projectiles sur le terrain.

Montpellier vs Marseille a été interrompu lors du premier tour des matches cette saison avec le sous-marin marseillais Valentin Rongier frappé au visage par une bouteille.

Ramm a déclaré : « Personne n’est sorti de ce puits. Une chose que je dirais, c’est que c’était mon premier match en 18 mois, le public était prêt, il y avait une atmosphère fantastique et de la meilleure des manières, certainement en première mi-temps.

« Avec les fans d’Ultra et les bouteilles, c’est déjà arrivé à Montpellier. Vont-ils stipuler qu’il doit y avoir des filets comme il y en avait au vieux stade de Nice et au football anglais et au football continental dans les années 1970 et 1980 pour empêcher les jets de projectiles.

“Diront-ils que certains matchs doivent être joués à huis clos, ce qui serait dommage, ou les fans d’Ultra ne peuvent pas entrer.

“Je dirais que malgré leurs ébats ce soir, ils créent une atmosphère incroyable surtout par rapport au club d’en face, Monaco, qui a un très petit nombre de fans, une toute petite base ultra et les matchs sont toujours à plat.”

