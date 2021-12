Round 12 : Récit d’un 2021 inoubliable

Par Mauricio Sulaiman / Fils de José Sulaiman / Président de la WBC

C’était lors de la Convention virtuelle de 2020, lorsque le World Boxing Council a décrété 2021 comme : « L’année de la boxe » lorsque nous nous sommes retrouvés au milieu d’un terrible confinement dû à la pandémie. De plus, un plan a été créé pour célébrer la vie à travers notre sport, commémorer les grands anniversaires qui auraient lieu en 2021, et il était déterminé à travailler dur pour le faire refaire surface à l’échelle mondiale.

Quelle année incroyable nous vivons ! Il y a eu de grands combats, des combats dramatiques, des KO spectaculaires et de merveilleuses célébrations d’événements historiques dont nous nous souvenons avec une grande émotion.

Nous organisons également la convention annuelle à Mexico, avec un nombre impressionnant de champions légendaires et de stars du présent.

L’année de la boxe comprend les célébrations des anniversaires emblématiques de la boxe :

– 100 ans après le premier box-office à un million de dollars, en 1921, lorsque Jack Dempsey a battu Georges Crapentier, qui a généré un million 879 mille dollars.

– Le 50e anniversaire du « Combat du siècle », entre Muhammad Ali vs. Joe Frazier, au Madison Square Garden, New York.

– Les promoteurs Don King et Bob Arum célèbrent respectivement leur 90e anniversaire.

– Les 40 ans du grand combat entre Sugar Ray Leonard et Tommy Hearns.

– Le 15e anniversaire du premier champion WBC, Jackie Nava.

– 15 ans depuis la création du programme WBC Cares.

Concernant l’activité sur le ring, tout a commencé le 2 janvier avec Ryan Garcia qui est sorti de la toile pour éliminer le Britannique Luke Campbell ; Óscar Valdez a conquis le championnat du monde WBC des super-plumes en éliminant de façon spectaculaire son compatriote Miguel Berchelt.

Le Mexicain Juan Francisco « Gallo » Estrada a battu le Nicaraguayen Román Chocolatito González dans une guerre qui a battu le record de coups portés au combat ; Nonito Donaire, des Philippines, est devenu le plus âgé avec le titre des poids coq, battant Nordine Oubaali, à 38 ans. Devin Haney s’est confirmé comme un grand champion en battant Jorge Linares, en poids léger. L’Anglais Josh Taylor est devenu monarque super léger en battant José Carlos Ramírez et en obtenant les quatre ceintures ; Jermell Charlo et Brian Castaño se sont entraînés dans une guerre inoubliable dans laquelle les quatre ceintures des super poids welters étaient également en compétition.

Et Óscar Rivas est devenu le premier champion de l’histoire de la division Bridger.

La chose la plus remarquable dans l’action de l’anneau a été la suivante:

Tyson Fury et Deontay Wilder se sont rencontrés pour la troisième fois dans ce qui sera « Le combat de l’année ». Après un solide départ de l’Américain, il a été renversé en troisième.

Pendant ce temps, Wilder, pour sa part, a renversé Tyson à deux reprises dans la pièce. Fury est revenu et l’a envoyé sur la toile au neuvième. Finalement, il a mis KO en onzième. Ce fut l’un des meilleurs combats de la première division de boxe.

L’Australien George Kambosos a surpris le monde en dominant et en battant Teófimo López, qui semblait invincible, devenant ainsi le champion de la division des poids légers.

Grand monarque d’aujourd’hui, le meilleur livre pour livre au monde, le Mexicain Saúl Canelo Álvarez a combattu quatre fois en 11 mois. Et il a conquis le championnat du monde des super-moyens WBC et s’est fixé pour objectif de devenir le premier champion de l’histoire de cette division.

Il a rempli le stade des Cowboys de Dallas, avec un record de 73 116 fans, et a par la suite mis KO de façon spectaculaire Caleb Plant pour devenir El Rey.

L’année de la boxe est le fer de lance des plus à venir. Cependant, il y a une grande inquiétude. Le respect et l’ordre se perdent dans divers domaines. Les conférences de presse et les pesées sont devenues un cirque, les insultes, les bousculades et même les coups suscitent l’intérêt pour le combat, mais mettent en danger l’intégrité physique et mettent en danger la réalisation du combat. Il est temps de mettre un terme à cette pratique devenue très courante.

En revanche, la sportivité, la noblesse et le respect des combattants et de leurs corners subissent des changements inacceptables. Beaucoup a à voir avec l’effet que les réseaux sociaux ont.

Samedi dernier, nous avons vu comment deux champions, qui ont perdu leurs titres, ont explosé lors des interviews, volant la gloire à ceux qui ont vécu un moment de sommeil.

La boxe n’est pas comme ça, c’est un sport où les adversaires s’embrassent toujours, reconnaissent leurs vertus et deviennent amis pour la vie.

SAVIEZ-VOUS QUE… ?

La grande majorité des boxeurs qui ont contracté le COVID-19 ont perdu leurs combats suivants : Miguel Berchelt, Alexander Povetkin, Nordine Oubaali, Teófimo López, Brandon Figueroa, Kenshiro Teraji et Luis Nery.

ANECDOTE DU JOUR

Mon père a lancé un mouvement pour retirer les parents boxeurs des coins. Je me souviens très bien comment il l’a expliqué : « Avoir son père dans le coin est dangereux. Le fils ressent trop de pression et quand les choses ne vont pas bien, ils se poussent trop fort pour ne pas le décevoir. De leur côté, les parents sont trop exigeants, nos enfants sont les meilleurs, ils sont invincibles, on tire la ligue au maximum ».

Malheureusement cette règle n’est pas universelle, et le fait est que de nombreux parents initient leurs enfants à la boxe, et il est pratiquement inévitable que certains soient le coin de leurs enfants.

