Récit médiatique remis en question sur les raisons pour lesquelles le créateur du projet 1619 n’a pas été nommé à l’UNC ⋆ .

Le créateur du projet 1619 du New York Times rejoint la faculté de journalisme de l’Université de Caroline du Nord en juillet, financé par une subvention de la Knight Foundation.

Le monde académique n’a pas accueilli la nouvelle avec jubilation, mais plutôt avec indignation – parce que Nikole Hannah-Jones n’a pas été nommée pour commencer.

«La pression politique des conservateurs», en particulier un groupe de réflexion sur l’éducation axé sur la Caroline du Nord, a conduit l’université à offrir à Hannah-Jones un mandat fixe de cinq ans, selon NC Policy Watch, un projet du progressiste North Carolina Justice Center.

Ce récit s’est largement répandu, conduisant à des dénonciations généralisées de la part de la faculté de journalisme de l’UNC, de groupes de journalistes noirs et hispaniques et de collègues récipiendaires des postes de professeurs financés par la Knight Foundation dans 21 universités. Il semble également être faux, compte tenu du calendrier des décisions.

L’administrateur de l’UNC qui supervise les nominations à vie, Charles Duckett, a reporté l’examen du mandat d’Hannah-Jones en janvier, trois mois avant que l’UNC n’annonce l’embauche, a déclaré le président du conseil d’administration Richard Stevens aux journalistes la semaine dernière.

Duckett «a demandé un peu de temps» pour demander à Hannah-Jones de clarifier ses antécédents, car elle n’a pas «une formation de type universitaire traditionnel», selon Stevens. Elle a accepté le mandat de cinq ans, qui lui permet de continuer en tant que journaliste au New York Times, avant que l’ensemble du conseil d’administration ne vote.

Interrogé sur ce qu’il voulait spécifiquement savoir de Hannah-Jones, Duckett a déclaré à Just the News que personne n’avait demandé son côté jusqu’à présent. «Je ne peux pas commenter aujourd’hui en raison de problèmes indépendants de ma volonté», a-t-il déclaré. «Normalement, je ne réponds pas du tout mais j’apprécie la question.»

Lors d’une réunion du comité qu’il a présidée, le fiduciaire a contesté l’insinuation de Mimi Rogers, présidente de la faculté de l’UNC, selon laquelle le conseil doit «tamponner» les recommandations de titularisation de la faculté, a rapporté le News & Observer.

Hannah-Jones elle-même est restée maman malgré son penchant pour les combats avec les critiques sur Twitter. Elle n’a pas mentionné la titularisation lorsqu’elle a révélé qu’elle avait obtenu le poste le 26 avril et n’a pas répondu à une question de Just the News.

Alors qu’un journaliste a noté lundi que Hannah-Jones avait supprimé sa référence Twitter à l’école de journalisme de l’UNC, un porte-parole de l’école a répondu que le contrat de Hannah-Jones n’avait pas changé. (Elle est éligible pour un autre examen de la permanence au cours de sa durée déterminée.)

L’inaction sur la tenure montre le racisme

Lorsque NC Policy Watch a annoncé la semaine dernière qu’Hannah-Jones n’avait pas obtenu de poste, comme annoncé dans la description de poste, il a cité un administrateur anonyme qui affirmait que l’UNC, les administrateurs et le Conseil des gouverneurs du système UNC «subissaient tous des pressions» depuis son embauche a été annoncée un mois plus tôt.

L’organisation médiatique de gauche a décrit la décision comme raciste et a fortement laissé entendre qu’il s’agissait d’un coup d’État pour le James G. Martin Center for Academic Renewal. Le groupe de réflexion sur l’éducation est «extrêmement influent dans le mouvement conservateur de l’État» et a été fondé avec l’aide du membre du Conseil des gouverneurs et donateur conservateur Art Pope.

NC Policy Watch a renvoyé à son rapport précédent, qui notait que le Centre Martin avait critiqué l’embauche comme une «dégradation des normes journalistiques» et a déclaré qu’elle illustrait pourquoi le conseil d’administration de chaque université devrait être «tenu d’examiner chaque embauche proposée», quel que soit le mandat. .

Un porte-parole de l’école de journalisme a déclaré à Just the News la semaine dernière qu’il n’était pas sûr de savoir pourquoi le conseil «n’avait pas donné suite à son mandat», mais s’est fait dire «qu’il y avait une réticence à accorder la permanence» à un non-universitaire.

«L’Université et l’école de journalisme souhaitaient vivement que Nikole se joigne à nous, et on lui a proposé un contrat à durée déterminée de 5 ans pour la pratique», a déclaré Susan King, doyenne de l’école de journalisme, dans un communiqué.

Le Centre Martin a repoussé les informations suggérant que des «critiques externes» à l’égard d’Hannah-Jones, y compris la sienne, ont entraîné l’inaction du conseil d’administration sur la titularisation. La décision a été prise avant que le groupe de réflexion n’exprime ses critiques, qui font suite à l’annonce par l’UNC de l’embauche de Hannah-Jones.

Mais il a également défendu le processus. «D’après ce que je peux dire, le conseil d’administration a suivi les politiques de l’université», a déclaré Jenna Robinson, présidente du groupe, à Just the News. «Les administrateurs ont le pouvoir de surveillance pour la permanence» et ne sont «pas contraints de suivre les recommandations du corps professoral concernant la permanence, bien qu’ils le fassent généralement.

Elle a souligné la politique du Conseil des gouverneurs selon laquelle le conseil d’administration d’une «institution constituante à responsabilité spéciale», qui comprend l’UNC, «doit… nommer, promouvoir et fixer la rémunération» des professeurs.

Liste des personnes désignées masquées

Shannon Watkins, rédactrice principale du Martin Center, a déclaré à Just the News que le conseil d’administration de l’UNC avait encore plus d’autorité qu’il n’en avait apparemment utilisé pour examiner la demande d’occupation de Hannah-Jones. Une autre politique donne aux administrateurs des écoles de l’UNC le pouvoir sur «les nominations et les salaires permanents et temporaires».

Étant donné que les affirmations d’Hannah-Jones sur la fondation de l’Amérique ont été largement contestées par les historiens, l’explication la plus probable de son embauche est que «des professeurs et des administrateurs irresponsables» ont contourné les administrateurs dès le début, a écrit Watkins le 10 mai.

L’école de journalisme de l’UNC déclare explicitement que «les comités et conseils universitaires appropriés» doivent approuver toutes les facultés menant à la permanence, mais permet également aux administrateurs de «déléguer» cette responsabilité «à leurs chanceliers ou à des délégués spécifiques du chancelier».

Le Centre Martin a demandé une liste des noms de ces personnes désignées au système UNC, mais n’a pas reçu de réponse la semaine dernière, a déclaré Watkins. Just the News a fait la même demande au système UNC et à l’UNC lui-même mardi; UNC a répondu à la requête mais n’a pas fourni de liste.

Watkins a cité plusieurs autres embauches «douteuses» par l’UNC «qui résultaient probablement de la suppression de la surveillance du syndic», y compris un membre inculpé du Weather Underground et un activiste qui «portait un fusil AR-15 à la manifestation de 2017 à Charlottesville. “

«Les administrateurs ne devraient pas avoir la possibilité de déléguer leur autorité sur des questions d’une telle importance centrale à l’université», si le public a le moindre intérêt à empêcher les «militants-universitaires» comme Hannah-Jones d’occuper des postes dans le corps professoral, a-t-elle écrit.