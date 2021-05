Reckitt présélectionne les soumissionnaires pour 2 milliards de dollars Mead Johnson China Business – Sources

Reckitt

La société britannique de biens de consommation Reckitt Benckiser Group (RKT.L) a présélectionné des soumissionnaires, dont Bain Capital, Carlyle Group (CG.O) et le producteur laitier Yili, pour soumettre des offres contraignantes pour son activité de préparations pour nourrissons de la Grande Chine, ont indiqué des sources.

Le groupe a embauché Morgan Stanley (MS.N) pour organiser une vente aux enchères de l’unité de préparation pour nourrissons Mead Johnson dans la Grande Chine, dans le cadre d’un accord qui pourrait atteindre plus de 2 milliards de dollars. Morgan Stanley a refusé de commenter.

Sequoia Capital China s’associe également à sa société de portefeuille Shijiazhuang Junlebao Dairy Co et à la société de capital-investissement KKR & Co (KKR.N), ont déclaré les sources, qui ont refusé d’être citées car les informations sont confidentielles.

Carlyle soumet une offre conjointement avec CITIC Capital, ont déclaré deux des personnes.

Les soumissionnaires présélectionnés doivent soumettre des offres exécutoires avant le 11 juin, ont indiqué deux autres sources.

Bain, Carlyle, KKR et Sequoia China ont refusé de commenter. Reckitt, CITIC Capital, Junlebao et Inner Mongolia Yili Industrial Group (600887.SS) n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La vente par Reckitt de Mead Johnson China intervient alors que la deuxième plus grande économie du monde a signalé cette semaine sa plus lente augmentation démographique depuis la première enquête démographique moderne dans les années 1950, les taux de natalité tombant aux niveaux observés dans des sociétés vieillissantes comme le Japon et l’Italie.

La sortie fait également suite au géant laitier français Danone (DANO.PA) qui a vendu cette semaine sa participation de 9,8% dans China Mengniu Diary (2319.HK) pour environ 1,6 milliard de dollars.

Certains investisseurs se méfient de l’impact du changement démographique de la Chine sur l’industrie des préparations pour nourrissons, ont déclaré les sources.

La fermeture de la frontière à Hong Kong pendant la pandémie a également pesé sur les activités de préparation pour nourrissons de Reckitt, ont déclaré ses dirigeants.

L’activité de préparation pour nourrissons de Reckitt dans la Grande Chine représente 6% des ventes du groupe, qui s’élevaient à près de 14 milliards de livres (19,8 milliards de dollars) en 2020, en hausse de 11,8% d’une année sur l’autre, a-t-il déclaré en février.

Mead Johnson, dont le siège social américain a été acheté par Reckitt pour 16,6 milliards de dollars en 2017, gère une gamme de marques de préparations pour nourrissons, notamment Enfamil, Enfapro et Lactum.