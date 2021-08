Recko : résoudre le problème séculaire de la réconciliation financière

LR Saurya Prakash Sinha Co-fondateur Recko & Prashant Borde Co-fondateur & CTO Recko

Recko est une plateforme d’opérations financières pour les sociétés Internet à croissance rapide. Créé en 2017 par deux jeunes entrepreneurs – Saurya Prakash Sinha (PDG) et Prashant Borde (CTO) – il fournit une pile technologique robuste pour gérer les données financières et permettre des flux de travail financiers tels que le rapprochement, le calcul des commissions, la création de paiements et le reporting, pour entreprises pour suivre, gérer et comptabiliser l’argent de bout en bout.

Avec l’explosion soudaine des transactions numériques, Sinha dit que les entreprises, les banques et les institutions financières ont du mal à suivre l’argent qui circule dans l’organisation. « Recko permet aux entreprises de surveiller de gros volumes de données transactionnelles sans écrire une seule ligne de code. Il garantit que le flux d’argent entre les bénéficiaires est en corrélation avec ce qui doit être versé. »

Les deux cofondateurs affirment que leur entreprise travaille avec certaines des plus grandes sociétés Internet au monde telles que Deliveroo, aCommerce, Bukukas, Grofers, Meesho, Dunzo, Pharmeasy, Curefit, Udaan, MPL, Khatabook, pour n’en nommer que quelques-unes.

En parlant des premières années, Sinha déclare : « Toutes les entreprises commençaient à accepter les paiements numériques. D’un vendeur en bordure de route à une entreprise Internet de plusieurs milliards de dollars, tout le monde se sentait à l’aise de recevoir des paiements directement sur son compte bancaire. Et il va sans dire que les clients ont également préféré ce mode de paiement. Cette numérisation a ouvert la voie pour faire avancer les choses plus rapidement et plus facilement. Tous les deux jours, de nouvelles méthodes de paiement innovantes sont également ajoutées, comme acheter maintenant, payer plus tard, les prêts basés sur UPI, etc.

Bien que le processus de paiement numérique se soit déroulé sans heurts pour les clients, Borde a déclaré : « Nous avons remarqué que les commerçants étaient confrontés à certains problèmes lorsqu’il s’agissait de concilier ces paiements en raison du volume considérable de données impliquées ainsi que des complexités telles que le retour, les remboursements, annulations partielles, livraisons manquées, etc., dans les transactions de commerce numérique. Les outils et feuilles de calcul traditionnels ne pouvaient pas s’adapter aux exigences de la fonction financière d’aujourd’hui. Pour rivaliser avec acharnement, les entreprises examinent les données pour garantir l’intégrité de l’entreprise, le contrôle financier et identifier les voies de croissance pour augmenter les marges. Mais la façon dont ils faisaient cela était assez difficile. »

Cela a fait réfléchir le duo. Et s’il existait un produit qui permettait aux entreprises Internet de se réconcilier facilement et les aidait ainsi à prendre des décisions financières éclairées. À mesure que les besoins de l’entreprise et les comportements des consommateurs évoluent, leurs équipes financières doivent également se transformer. « Nous avons identifié ce problème dans les entreprises où nous avons travaillé. Nous avons vu une énorme opportunité commerciale inexplorée ici. Ayant travaillé nous-mêmes en étroite collaboration avec les équipes financières, nous avons compris comment un produit tel que Recko permettrait à ses utilisateurs de prendre des décisions financières », explique Sinha.

D’une simple idée à un produit puissant qui dessert des clients dans 24 pays, Recko a parcouru un long chemin.

“Nous avons levé 1 million de dollars auprès de Prime Venture Partners dans le cadre d’un financement de démarrage en 2019. Cela a été suivi de 6 millions de dollars en série A en 2020 dirigée par Vertex Ventures, basée à Singapour, qui fait partie de Temasek Holdings”, a déclaré Sinha. « Nous cherchons à poursuivre notre trajectoire de croissance en approfondissant et en résolvant davantage de problèmes pour notre marché actuel. Nous ajoutons plus de produits qui faciliteront les opérations financières pour les entreprises Internet. Nous étendons également notre présence sur les marchés internationaux grâce à des initiatives ciblées. Notre objectif à long terme est de fournir suffisamment d’informations permettant aux entreprises de prendre des décisions financières en temps réel », ajoute-t-il.

