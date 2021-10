Réclamez 20 £ de PARIS GRATUITS à utiliser sur le football de Premier League ce week-end avec l’inscription spéciale Fanteam

Fanteam offre aux parieurs une offre spéciale d’inscription incroyable.

Les nouveaux clients FanTeam peuvent réclamer un pari gratuit de 20 £ lorsqu’ils enregistrent un nouveau compte et misent 20 £ sur TOUT sport, y compris l’action de Premier League de ce week-end !

GETTY

FanTeam – Réclamez un pari gratuit de 20 £ lorsque vous pariez 20 £ sur n’importe quel sport FANTEAM – OBTENEZ 20 £ DE PARIS GRATUITS*

Comment réclamer..

Spécial FanTeam

Visitez le site FanTeam en utilisant ce lien ICI*

Enregistrez un nouveau compte et déposez un minimum de 20 £ de mise de 20 £ sur TOUT pari de paris sportifs (y compris l’action de Premier League de ce week-end) avec une cote de 1/1 ou plus pour recevoir votre pari gratuit de 20 £ Votre pari gratuit DOIT être misé deux fois au minimum une cote de 1/1 avant qu’il ne soit disponible pour le retrait en espèces Si votre premier pari de 20 £ est gagnant, vous DEVEZ parier à nouveau 20 £ avec une cote de 1/1 ou plus pour transformer le pari gratuit de 20 £ en argent Vous DEVEZ gagner de l’argent sur votre premier pari à condition qu’il soit gagnant – c’est le bonus de 20 £ qui est bloqué jusqu’à ce que les conditions de mise minimales soient remplies

Réclamez cette offre spéciale FanTeam – ICI*

Nouveau sur FanTeam ? Si c’est le cas, vous êtes admissible à cette offre spéciale incroyable.

Et il ne pourrait pas être plus facile à activer. Visitez simplement le site Web de FanTeam en utilisant ce lien ICI*.

Après cela, déposez un minimum de 20 £ et placez 20 £ sur TOUT sport, y compris l’action de Premier League de ce week-end ou la NFL Londres dimanche.

Gagner ou perdre – FanTeam créditera automatiquement votre compte d’un pari gratuit de 20 £ !

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeu réglementés au Royaume-Uni.

* NOUVEAUX CLIENTS UNIQUEMENT. STRICTEMENT 18+. DÉPT MINIMUM 20 £. PLACEZ N’IMPORTE QUEL PARI SPORTSBOOK DE 20 £ À UNE CHANCE MINIMALE DE 2,0 (PAIRES) POUR RECEVOIR VOTRE PARI GRATUIT DE 20 £. VOTRE PARI GRATUIT DE 20 £ DOIT ÊTRE PARI DEUX FOIS (X2) À UNE CHANCE MINIMALE DE 2,0 (MÊMES) AVANT DE DEVENIR DE L’ARGENT. SI VOTRE PREMIER PARI DE 20 £ GAGNE, VOUS DEVEZ MISE À NOUVEAU DEUX FOIS 20 £ À UNE COTE MIN DE 2,0 (MÊMES) OU PLUS POUR TRANSFORMER LE PARI GRATUIT DE 20 £ EN CASH. MAIS VOUS GAGNEZ DE L’ARGENT SUR VOTRE PREMIER PARI S’IL GAGNE – C’EST LE BONUS DE 20 £ QUI EST VERROUILLÉ JUSQU’À CE QUE LES EXIGENCES DE MISE MINIMALE SONT REMPLIES. 18+ begambleaware.org

BOUGEZ VOUS POUR VOTRE POGNON

Paris gratuits sur la Premier League: pariez 10 £ et obtenez 35 £ de paris gratuits ce week-end

LIONS GRATUITS

Obtenez 50 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous misez 10 £ sur l’Angleterre contre la Hongrie ce soir

Fureur contre Wilder 3

Spécial paris : Back Gypsy King pour gagner à 30/1 ou Wilder à 50/1

SUPER OFFRE

Obtenez 60 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous placez 10 £ sur N’IMPORTE QUEL match de football avec Betfair

BOOST DE PARI

Obtenez 40 £ de paris gratuits pour le York Ebor Festival avec 888 Sport

GROS BONUS

Offre de paris William Hill : obtenez 60 £ de paris gratuits lorsque vous pariez 10 £