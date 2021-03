Réclamez 888 Sport spécial et obtenez trois Lions à HUGE 6/1 ou l’Albanie à 100/1

L’Angleterre affrontera l’Albanie lors des éliminatoires de la Coupe du monde ce soir à Tirana.

Et 888 Sport donne aux nouveaux clients la possibilité de soutenir l’Albanie à 100/1 ou les Three Lions de Gareth Southgate avec une cote énorme de 6/1 – ce qui est passé de seulement 3/10!

Comment réclamer cette offre.

Albanie vs Angleterre

Visitez le site Web de 888 Sport en utilisant ce lien *

Créez un nouveau compte en vous assurant d’utiliser le code 888ODDS dans la section Code promotionnel et déposez 10 £ Placez une mise maximale de 5 £ sur l’Albanie ou l’Angleterre à leurs prix normaux Si vous réussissez, 888 Sport paiera les gains originaux en espèces Les bookmakers créditeront ensuite votre compte avec les gains améliorés dans les paris GRATUITS peu de temps après

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

L’Angleterre a remporté la victoire contre Saint-Marin lors de son premier match de qualification pour la Coupe du monde 2024 à Wembley jeudi.

Dominic Calvert-Lewin, Raheem Sterling, James Ward-Prowse et le débutant Ollie Watkins étaient tous sur la bonne voie lors de la raclée 5-0 de l’équipe la moins bien classée du football international.

Et bien que l’Albanie ait commencé sa propre campagne avec une victoire 1-0 sur Andorre et occupe la 66e place du classement de la Fifa, l’équipe de Gareth Southgate devrait revenir avec un maximum de points.

Donc nous soutenons l’Angleterre à massivement cote améliorée de 6 / 1. *

Pour profiter pleinement de cette offre, inscrivez-vous simplement à 888 Sport, déposez 10 £ et placez un pari maximum de 5 £ sur la transaction.

Et si vous réussissez, vous recevrez 30 £ en paris gratuits à dépenser sur tout ce que vous voulez!

Cotes Albanie vs Angleterre – 888 Sport

Résultat

Albanie – 19/2

Nul – 4/1

Angleterre – 3/10

Premier buteur

Harry Kane – 23/10

Dominic Calvert-Lewin – 13/5

Ollie Watkins – 10/3

Phil Foden – 18/5

Raheem Sterling – 18/5

Jesse Lingard – 9/2

James Ward-Prowse – 9/1

Marché des objectifs

Plus de 3,5 buts – 2/1

Moins de 3,5 buts – 4/11

Offres spéciales

