Réclamez jusqu’à 55 £ de paris gratuits à l’Euro 2020 avec Virgin Bet

Les lecteurs de TalkSPORT peuvent réclamer jusqu’à 55 £ de PARIS GRATUITS pour les championnats d’Europe avec Virgin Bet.

Les bookmakers offrent aux nouveaux clients un bonus de bienvenue de 20 £ PLUS un pari gratuit supplémentaire de 5 £ pour chaque match de l’Angleterre – cela représente 35 £ de plus si les Three Lions atteignent la finale !

PARI VIERGE

Virgin Bet : obtenez un bonus de bienvenue de 20 £ PLUS un pari gratuit de 5 £ pour chaque match en Angleterre

OFFRE DE PARI VIERGE – RÉCLAMEZ ICI*

Comment réclamer..

Offre de pari vierge

Visitez le site Web de Virgin Bet en utilisant CE LIEN ICI*

Enregistrez un nouveau compte et déposez 10 £ – aucun code promotionnel n’est nécessaire Placez un seul pari de 10 £ ou plus sur les paris sportifs Virgin Bet avec une cote de 1/2 ou plus N’oubliez pas que cela DOIT être votre tout premier pari et qu’il DOIT être réglé avant le contre Ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie Une fois cela fait, Virgin Bet créditera votre compte de 20 £ de paris gratuits (2 x 10 £) Vous recevrez ensuite un pari gratuit de 5 £ pour chaque match de l’Angleterre – cela pourrait représenter 35 £ supplémentaires. en paris gratuits s’ils passent en finale ! Les paris gratuits sont valables sept jours et seront crédités automatiquement sur votre compte Membre.

Réclamez cette offre de bienvenue incroyable de Virgin Bet – ICI*

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Les championnats d’Europe sont enfin arrivés et les parieurs peuvent en avoir plus pour leur argent avec Virgin Bet.

De nouveaux clients qui CLIQUEZ SUR CE LIEN* et suivez nos instructions ci-dessus, vous recevrez un bonus de bienvenue de 20 £ lors de l’enregistrement d’un nouveau compte.

Virgin Bet propose également un pari entièrement gratuit de 5 £ sur chaque match en Angleterre.

C’est déjà 15 £ garantis – même si les Trois Lions ne parviennent pas à se qualifier dans le groupe.

GAGNEZ 50 000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football Fantasy pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour tenter de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT !

Euros de la Dream Team

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez en mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT

Mais si l’Angleterre parvient à atteindre la finale de Wembley le 11 juillet, vous aurez réclamé 35 £ de paris gratuits !

Pour activer cette offre, suivez simplement ce lien ICI*, inscrivez-vous et placez 10 £ ou plus sur les paris sportifs Virgin Bet avec une cote de 1/2 ou plus.

N’oubliez pas que cela DOIT être votre tout premier pari et qu’il DOIT être réglé avant le match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie.

Les paris gratuits sont valables sept jours et seront automatiquement crédités sur votre compte Membre.

BOOST DE PARI

Paris gratuits et offres de paris Royal Ascot : Nouvelles offres clients pour le festival

LE ROI HARRY

Vainqueur du Soulier d’or : Harry Kane 100/1, meilleur buteur de l’Euro 2020

GRANDE OFFRE

L’Angleterre à 100/1 pour remporter l’Euro 2020 avec l’offre spéciale de paris William Hill

OFFRE GAGNANTE

Vainqueur de l’Euro 2020 : obtenez la France à 40/1, l’Angleterre à 45/1 ou l’Allemagne à 55/1

BOOST DE CHANCE

Spécial paris Euro 2020 : Angleterre 30/1 pour se qualifier du Groupe D

OFFRE ÉNORME

Spécial de paris Paddy Power : obtenez jusqu’à 70 £ de PARIS GRATUITS à l’Euro 2020

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à TalkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

*Nouveaux membres. Pari de 10 £ sur les paris sportifs avec une cote de 1,5 min placée et réglée avant le coup d’envoi du premier match de l’Angleterre le 13/06. 2x 10 £ de jetons de pari gratuits valables 7 jours à compter de l’acceptation. 1x jetons de pari gratuits supplémentaires de 5 £ à utiliser sur chaque match joué par l’Angleterre. Cliquez ici pour les règles. Pariez de manière responsable. BeGambleAware.org 18+.

Glenn Hoddle fait l’éloge de Mason Mount qui, selon lui, doit prendre sa forme de Chelsea en service en Angleterre à l’Euro 2020