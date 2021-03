Réclamez un crédit instantané de 20 $ pour la nouvelle montre OnePlus

Crédit: Chase Bernath / Autorité Android

Parallèlement au OnePlus 9, l’OEM a lancé cette semaine sa toute première smartwatch: la OnePlus Watch. À partir de maintenant et jusqu’au 14 avril, vous pouvez réclamer un bon de réduction de 20 $ qui sera automatiquement appliqué à votre commande lorsque la smartwatch sera mise en vente le mois prochain.

La OnePlus Watch a beaucoup à offrir malgré son prix de départ inférieur à 200 $. Il dispose d’un écran AMOLED de 1,39 pouce 326 PPI qui se trouve dans un boîtier de 46 mm en acier inoxydable. L’unité est également classée IP68 et 5ATM pour la protection contre l’eau et la poussière. Une batterie de 402 mAh promet de fournir jusqu’à deux semaines incroyables de jus sur une seule charge, avec une journée de puissance gagnée en seulement cinq minutes de charge rapide.

Côté fitness, la OnePlus Watch comprend un capteur de fréquence cardiaque, des contrôles ponctuels de l’oxygène sanguin / SpO2, la détection du stress, la surveillance du sommeil et plus de 110 modes d’entraînement. Vous pouvez également suivre des mesures de performances personnelles telles que les calories, la distance, la vitesse, l’efficacité de la natation, etc.

20 $ peuvent ne pas sembler énormes, mais c’est facile à réclamer et le nouveau portable passionnant commencera à seulement 159 $ avant que les économies ne soient appliquées. Cliquez ci-dessous pour réclamer votre coupon.

139,00 $

Bon de 20 $ pour la montre OnePlus

Économisez 20,00 $

Achetez-le maintenant