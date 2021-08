Réclamez une carte-cadeau de 50 $ lorsque vous précommandez la Samsung Galaxy Watch 4 chez Best Buy

Dernière-née de la gamme de montres Samsung, la Samsung Galaxy Watch 4 sera disponible plus tard ce mois-ci. Vous pouvez déjà profiter d’une excellente offre sur la prochaine version, car Best Buy propose dès maintenant une carte-cadeau gratuite de 50 $ avec des précommandes.

Le Samsung Galaxy Watch 4 coûte 249,99 $, 150 $ moins cher que le Samsung Galaxy Watch 3 lors de sa sortie. Il s’agit d’un prix de milieu de gamme dans le monde des montres intelligentes, se vendant plus que certains appareils Fitbit mais moins que les montres Apple haut de gamme. Cependant, en tenant compte de la carte-cadeau de Best Buy, vous ne payez en réalité que 199,99 $ pour cet appareil, soit 100 $ de moins que le prix de vente actuel de l’ancien modèle Watch 3 sur Amazon.

Samsung vous offrira également une carte-cadeau de 50 $ si vous pré-commandez avec eux, cependant, il s’agit d’un bon de magasin Samsung dédié, vous limitant à d’autres produits Samsung. Avec une carte-cadeau Best Buy, vous pouvez choisir parmi une vaste gamme de marques pour dépenser ces 50 $ gratuits.

Ne vous laissez pas berner par le prix moyen de gamme, la Samsung Galaxy Watch 4 est une excellente montre intelligente qui suit les entraînements, prend en charge le suivi GPS et l’ECG. Le capteur 3-en-1 de la montre suit la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang et la composition corporelle, ce qui en fait une excellente alternative à un tracker de fitness. Si vous recherchez un look de montre plus conventionnel, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est également disponible dans cette offre Best Buy. Le design plus grand et la lunette tournante sont proposés à un prix plus élevé de 399,99 $, mais lorsque vous précommandez la Galaxy Watch 4 Classic chez Best Buy et réclamez la carte-cadeau gratuite de 50 $, elle est essentiellement réduite à 349,99 $.

