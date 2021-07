Réclamez une clé bêta fermée Space Punks gratuite – 750 clés, alors soyez rapide

in

Par Tom Orry

27 juillet 2021 12:19 GMT

Si vous êtes d’humeur pour une action en coopération, obtenez votre clé gratuite de Space Punks et commencez à jouer dès aujourd’hui.

Les punks de l’espace est le nouveau jeu de Shadow Warrior dev Flying Wild Hog. Une révélation un peu inhabituelle du studio, le jeu rassemble des éléments de Borderlands, Diablo et Helldivers.

Space Punks est un jeu de tir à butin coopératif à quatre joueurs où vous serez envoyé sur différentes planètes pour atteindre certains objectifs et tuer beaucoup. Lorsque vous aurez terminé, vous retournerez dans une zone centrale pour personnaliser votre personnage, fabriquer des armes et équiper un équipement plus puissant. Le jeu est disponible dès maintenant en accès anticipé, mais vous devrez généralement acheter votre entrée.

Grâce à notre cadeau ci-dessous, cependant, vous pouvez simplement entrer sans payer un centime.

Suivez simplement les instructions du widget de compétition ci-dessous, et si vous êtes l’un des 750 premiers demandeurs, vous recevrez une clé bêta fermée que les Space Punks pourront échanger sur l’Epic Games Store. Votre code vous donnera un accès immédiat au jeu, pour jouer et aider l’équipe à peaufiner l’expérience menant à la bêta ouverte cet hiver.

Concours de Betakey Space Punks

Sherif a beaucoup aimé ce qu’il a joué des Space Punks plus tôt en juillet. Il s’est également entretenu avec l’équipe de développement pour en savoir plus sur cette dérogation à la norme pour Flying Wild Hog, un studio surtout connu pour les jeux de tir à la première personne.

