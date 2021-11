Récoltes exceptionnelles : la blockchain peut profiter à l’écosystème agricole

Cependant, il continue d’y avoir une asymétrie importante de l’information et un manque de données significatives sur les développements de l’écosystème, ce qui peut faciliter l’échange d’informations et aider les principales parties prenantes à introduire des politiques et des interventions stratégiques fondées sur les données.

Par Sridhar Easwaran & Vijaya Bhaskar Marisetty

Plusieurs innovations technologiques, dont l’IA et le ML, sont de plus en plus lancées par les entreprises pour aider les agriculteurs à améliorer la productivité agricole, à prendre des décisions éclairées et à les connecter à l’écosystème plus large pour découvrir des synergies. Cependant, il continue d’y avoir une asymétrie importante de l’information et un manque de données significatives sur les développements de l’écosystème, ce qui peut faciliter l’échange d’informations et aider les principales parties prenantes à introduire des politiques et des interventions stratégiques fondées sur les données.

Les écarts entre les chaînes de valeur peuvent être gérés, dans une certaine mesure, en tirant parti de technologies telles que la blockchain. Typiquement, la blockchain est considérée comme une technologie qui facilite la décentralisation de l’information, permettant un accès facile à tous les membres tout au long de la chaîne de valeur. Aujourd’hui, les acteurs de l’agro sont de plus en plus à la recherche d’opportunités, où cette technologie peut être appliquée pour simplifier les procédures financières, ainsi que pour intégrer tous les acteurs du secteur agricole. Des fournisseurs d’intrants aux agriculteurs et des fournisseurs de crédit aux prestataires logistiques, ces parties prenantes peuvent être réunies sur une plate-forme unique pour interagir, partager et consommer des données dans un environnement sécurisé et transparent.

Résoudre l’asymétrie d’information dans l’écosystème

Compte tenu des multiples acteurs à travers les multiples étapes et niveaux de la chaîne de valeur, il existe un volume énorme de génération de données et de transactions au quotidien dans le secteur agricole. Cependant, la disponibilité des données et la tenue à jour des dossiers continuent d’être très médiocres. L’un des défis inhérents auxquels le secteur est toujours confronté est qu’il n’y a pas d’enregistrements disponibles sur les transactions qui se produisent au niveau des agriculteurs, en raison des multiples canaux et de l’absence de moyens d’enregistrement appropriés.

Il est nécessaire de retracer les transactions tout au long de la chaîne de valeur agricole depuis les OP, les fournisseurs d’intrants jusqu’à la manière dont le produit a été acheté et vendu aux acheteurs institutionnels. La blockchain peut aider à structurer divers produits de services financiers, ce qui apportera beaucoup de cohésion dans la façon dont les organisations s’engagent avec les FPO. Il peut connecter les FPO avec les vendeurs, les transformateurs alimentaires et les entreprises d’emballage, permettant aux acheteurs et aux vendeurs d’interagir sans intermédiaire dans un environnement sécurisé et fiable. Il élimine également l’obligation pour les intermédiaires d’être payés sur les marges des agriculteurs, augmentant ainsi leur part des bénéfices.

La blockchain améliorera la traçabilité des actifs, fournira des données précises sur les besoins en intrants des agriculteurs aux fournisseurs d’intrants et des données d’inventaire aux fournisseurs de produits. Cela aidera à estimer les prévisions de flux de trésorerie futurs, permettant aux prêteurs d’acheter des intrants au nom des agriculteurs et de fournir un financement commercial. Par exemple, la Maharashtra State Warehousing Corporation (MSWC) a récemment annoncé son intention d’introduire cette technologie de grand livre pour aider les agriculteurs à accéder plus rapidement au financement des matières premières. De même, l’Université d’Hyderabad, en collaboration avec des acteurs tels que Samunnati, Synchrony IT et Social Education Economical Development Society (SEEDS), a annoncé une solution de blockchain intégrée pour rassembler l’ensemble de l’écosystème agricole, des agriculteurs aux experts en financement, sur une seule plateforme.

Un récent rapport d’EY suggère que l’agritech en Inde en est encore à ses balbutiements avec seulement 1% de pénétration du potentiel de marché adressable de 24 milliards de dollars. Bien que le secteur agricole ait commencé à déployer des technologies telles que la blockchain, dans les années à venir, il trouvera certainement plus d’applications pour résoudre de nombreux autres problèmes rencontrés par les agriculteurs. Cela couvrira les finances, l’accessibilité aux ressources et à l’information, le réseautage et de nombreux autres aspects.

Sridhar Easwaran est membre fondateur et responsable – Renforcement des institutions et des capacités, Samunnati ; Vijaya Bhaskar Marisetty est professeur à l’Université d’Hyderabad

