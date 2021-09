Recommandations d’alimentation pour nous éloigner des maladies

in

14/09/2021 à 17h47 CEST

Hippocrate disait déjà : « une bonne alimentation nous éloignera des maladies »

Compte tenu de cette maxime, on peut se poser la question de savoir quoi faire pour prendre soin de nos intestins. Nous connaissons tous la réponse.

Une autre chose est la volonté dont nous disposons pour effectuer les changements nécessaires et améliorer notre alimentation et notre mode de vie.

Et la réponse est si ancienne qu’Hippocrate, au Vème siècle avant Jésus-Christ, disait que la nourriture fait partie du traitement, et qu’avec une bonne alimentation nous resterons à l’écart des maladies.

Le mode de vie sédentaire de la société d’aujourd’hui ne profite pas du tout à notre tube digestif. Faites du sport, respirez l’air frais, marchez & mldr; Il est essentiel de survivre aux niveaux de stress auxquels nous sommes soumis quotidiennement. Et, bien sûr, éliminer la consommation d’alcool.

A ne pas manquer : Va-t-on guérir les maladies avec des greffes fécales ? »

Ne pas consommer d’aliments transformés ou ultra-transformés

S’il est un sujet sur lequel les spécialistes sont unanimes, c’est bien la commodité d’éliminer de notre alimentation tout ce qui est transformé.

Sain est tout ce qui n’a pas été manipulé par l’industrie, car ces types de produits contiennent de fortes doses de sucres, et s’il reste quelque chose dans notre corps, ce sont justement des sucres.

Légumineuses, légumes, céréales, tubercules et fruits doivent être les ingrédients prédominants de notre alimentation quotidienne.

Si nous savons aussi cuisiner ces ingrédients, quelque chose d’aussi basique, riche et sain qu’une pomme de terre peut devenir un super aliment.

Pommes de terre, céréales, légumineuses et riz, mieux cuits & mldr; et refroidir avant de manger

Ce sont des aliments fondamentaux pour notre alimentation, mais il est essentiel de savoir les cuisiner & mldr; et les manger.

C’est pourquoi il est recommandé de cuire autant que possible au four les produits riches en amidon (tubercules, céréales, légumineuses ou riz).

Et ce qui est peut-être le plus surprenant : au lieu de les manger dès que vous les préparez, il est recommandé de les mettre au réfrigérateur pour les refroidir.

De cette façon, les sucres contenus dans ces produits sont fermentés de manière différente par des bactéries, générant une série de métabolites qui amélioreront notre système immunitaire. Cela aidera nos organes à mieux fonctionner, y compris notre microbiote.

Loin d’être une corvée de plus dans notre quotidien compliqué, cette technique va nous permettre d’avoir notre propre fast food (ouvrir le frigo et manger), mais transformé en un super aliment.

Les meilleurs produits sont de saison

À la recommandation déjà connue de manger des légumes et des fruits, nous ajoutons un élément supplémentaire. Que nous les fabriquons toujours avec des produits de saison. Parce que contrairement à ce qui s’est passé il y a quelques années, nous constatons maintenant que le marché actuel nous offre presque la même nourriture tout au long de l’année, et nous avons tendance à répéter la nourriture encore et encore.

Par exemple, les plus petits ont tendance à très bien manger les bananes, et comme nous en avons toujours à la vente, nous ne diversifions pas la consommation.

Mais la variété dans l’alimentation encouragera la variété de notre microbiote intestinal, ce qui, comme nous le savons déjà, améliorera la santé de notre corps.

Les enfants doivent apprendre à bien manger et sainement & mldr; même si ça coûte

Les enfants jouent un rôle fondamental dans l’apprentissage et le développement de bonnes pratiques alimentaires. Si on n’apprend pas enfant à bien manger et sainement, le changement des comportements alimentaires se complique avec l’âge.

Pour cette raison, il y a quelques années, le gouvernement a interdit l’installation de distributeurs automatiques dans les centres éducatifs.

Et il serait très bénéfique pour notre santé si cet exemple était suivi dans d’autres domaines de notre vie quotidienne, tels que les hôpitaux ou les environnements de travail, où ces machines continuent de distribuer peu ou pas d’aliments sains.

Nous devons augmenter l’apport en fibres

Enfin, il est très important d’augmenter votre apport en fibres, que ce soit par le biais de fruits, de légumes ou d’autres produits.

Des réglementations comme celle du pain, entrée en vigueur il n’y a pas si longtemps, affectent que les produits classés comme intégraux, contiennent en réalité ce type de composant en grande quantité.

Dans le cas où l’apport en fibres n’est pas possible pour une raison quelconque, une intolérance par exemple, il peut être apporté par des suppléments spécifiques.

Modifier notre flore intestinale pour lutter contre les intolérances

La question des intolérances semble être à la mode ces dernières années et les entreprises ont profité de l’attrait pour commercialiser des produits exempts de tout ce qui nous fait nous sentir mal : lactose, fructose ou gluten.

Dans le cas du lactose, il a été constaté que nous, les Espagnols, sommes génétiquement prédisposés à être intolérants. Le lactose est un sucre que, pour le digérer, les individus sécrètent une enzyme appelée lactase.

Mais à mesure que nous vieillissons, notre capacité à générer cette enzyme diminue, ce qui permet au sucre d’atteindre nos intestins intact.

Là ces sucres sont mangés avec plaisir par les bactéries, au point que la fermentation de ces sucres par les bactéries intestinales génère un excès d’air très gênant, avec des symptômes de gonflement, d’inconfort, de douleur & mldr;

Cette intolérance, comme d’autres, est exacerbée par le mode de vie que nous menons actuellement, le stress, une mauvaise alimentation et la consommation exagérée d’antibiotiques.

Tout ce cocktail fait que notre flore intestinale génère des bactéries très fermentantes, qui vont nous faire sentir mal après avoir mangé certains produits.

Modifier notre flore intestinale, par des changements alimentaires, faire de l’exercice régulièrement et recourir aux probiotiques, améliorera notre capacité à métaboliser ces types de sucres.