Tea Time donne quelques recommandations de streaming pour septembre, notamment The Great British Bake Off et FBoy Island (1:00). Adele est devenue officielle sur Instagram avec son nouveau petit ami, Rich Paul (13:27). Le mode Cringe de cette semaine est la comédie musicale Chicago (19:55), et pourquoi avons-nous un autre documentaire de Britney Spears (41:34) ?

Hôtes : Liz Kelly, Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur : Kaya McMullen

