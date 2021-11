Recommandations post-conservatoire de Britney Spears pour assurer sa sécurité

Britney Spears est une femme libre maintenant que la tutelle a été interrompu, mais TMZ a appris que des professionnels de la santé et le juge avaient exprimé des inquiétudes pour s’assurer que Britney était protégée … et un document a été créé décrivant les domaines de préoccupation.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ, Jodi Montgomery, qui a été la conservatrice personnelle de Britney et travaille toujours avec la chanteuse, a consulté des professionnels de la santé pour formuler des recommandations sur la manière dont Britney devrait passer d’une tutelle pendant près de 14 ans à une femme libre. On nous a également dit que le juge voulait s’assurer que de telles recommandations étaient en place pour protéger Britney.

Parmi les soucis… la conduite automobile. On nous dit que le document qui a circulé avertit que Britney a eu des problèmes au volant, et en particulier le camp de Montgomery était au courant d’un incident le 26 septembre, où Britney accélérait à Westlake Village et a été arrêtée par un officier du CHP. Elle voyageait à 62 MPH dans une zone de 40 MPH. L’agent l’a laissée partir avec un avertissement verbal. TMZ a confirmé l’incident avec le CHP.

Le document recommande également que la maison de Britney soit sans drogue ni alcool et qu’elle s’abstienne des deux.

Nos sources disent qu’il y a une composante de santé mentale dans les recommandations – exhortant Britney à prendre ses médicaments et à assister à des séances de thérapie régulières, ainsi qu’à des rendez-vous avec divers autres professionnels de la santé.

Ce ne sont que des recommandations… Britney est libre de les accepter ou de les rejeter.

Comme nous avons vu Britney dehors et environ pendant le week-end, frapper le hotspot de LA Attraper avec son fiancé Sam Asghari. Elle a aussi récemment réitéré son veux plus d’enfants, en publiant une photo mardi avec la légende : « Je pense avoir un autre bébé !! »