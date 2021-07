Recommandations pour éviter les noyades et les accidents de baignade

05/07/21 à 18h45 CEST

L’hiver a été très dur. Les limitations pour pouvoir se déplacer entre les provinces, les confinements dus aux contacts positifs avec les personnes infectées par le Covid-19, et le nombre de personnes infectées ont probablement fait notre envie de été et vacances se sont multipliés.

Alors, avec les piscines déjà ouvertes et l’opération de sortie sur le point de commencer, ça ne fait pas de mal de se souvenir de la danger Qu’est-ce que les salles de bains dans piscines, plages ou marais.

Et c’est ça noyades Ils sont la troisième cause de décès d’origine externe, c’est-à-dire ceux produits par les accidents, la violence, les événements environnementaux, les empoisonnements et autres effets néfastes.

Pour montrer une donnée fournie par le ministère de la Santé : en 2018, il y avait 483 décès en Espagne noyade accidentelle (378 hommes et 105 femmes), brisant la tendance à la baisse des années précédentes.

Mais pas seulement les noyades, un utilisation irresponsable des salles de bain peuvent également causer des lésions de la moelle épinière, telles que des traumatismes crâniens et des lésions de la moelle épinière.

Celles-ci sont généralement causées par des comportements tels qu’essayer de plonger d’une grande hauteur, ne pas vérifier la profondeur de l’eau ou sauter trop près du trottoir dans les piscines. Les victimes sont pour la plupart des jeunes hommes.

En effet, en 2019, 60 personnes ont été hospitalisées à la suite de blessures causées par un saut ou un saut dans l’eau la tête la première, dont six en raison de lésion de la moelle épinière.

Plusieurs facteurs de risque associés à la noyade sont identifiés, et en être conscients peut aider prévenir les accidents.

En général, lorsque ces mésaventures surviennent, c’est du fait de la pratique de comportements à risque, à des moments de détente dans la vigilance des plus petits ; se baigner dans des zones non surveillées, boire de l’alcool et d’autres drogues à proximité ou dans l’eau ; circonstances médicales, telles que l’épilepsie ou, dans le cas des touristes, la méconnaissance des particularités des eaux locales.

Tous ces malheurs peuvent être évités de manière très simple, en suivant quelques recommandations.

Recommandations pour une salle de bain sûre

Si nous nous concentrons sur les mineurs, la meilleure prévention est la vigilance, leur apprendre à nager et les éduquer au respect des règles de sécurité. Les noyades se produisent rapidement et silencieusement, la plupart du temps la victime était hors de vue depuis moins de cinq minutes. Par conséquent, vous devez être conscient des enfants à tout moment. Peu importe qu’ils soient dans l’eau ou qu’ils jouent à proximité. Faites particulièrement attention avec les bébés, ils peuvent se noyer dans quelques centimètres d’eau, ils ne doivent donc jamais être laissés seuls dans une baignoire ou une piscine gonflable. la piscine est surveillée.Il faut s’assurer que les plus petits ne puissent pas accéder librement à la piscine.Il est très dangereux de courir le long du bord de la piscine ou de jouer à pousser les gens. Vous pourriez glisser et heurter le bord ou blesser d’autres personnes.Si vous ne savez pas nager ou ne savez pas bien nager, portez un gilet de sauvetage lorsque vous vous baignez et portez-le toujours lorsque vous pratiquez un sport nautique. Les flotteurs gonflables ne sont pas recommandés. Sur la plage, vous devez respecter les drapeaux. Nous ne devons jamais nous baigner s’il est rouge, et avec le jaune, nous devons le faire avec une extrême prudence. Vous ne devez pas surestimer votre condition physique en nageant dans la mer. Si vous êtes fatigué ou avez des difficultés à revenir, nagez sur le dos en ne bougeant vos jambes que jusqu’à ce que vous vous approchiez du rivage. Si vous sentez qu’un courant vous entraîne, nagez parallèlement à la plage et, une fois que vous l’avez quittée, nager vers le Ne pas se baigner dans les zones où la baignade est interdite Se baigner toujours en compagnie, surtout si vous êtes une personne âgée ou avez un problème de santé Se baigner la nuit est très dangereux, s’il se passe quelque chose, personne ne pourra vous voir. l’alcool réduit votre capacité à réagir au danger ou peut conduire à des comportements à risque.Plonger la tête la première depuis de grandes hauteurs, telles que des ponts, des arbres ou des balcons, peut causer des blessures très graves. Avant de le faire, assurez-vous que la zone est suffisamment profonde et qu’il n’y a pas d’obstacles. Surtout en cas d’eau trouble. Les tapis et autres objets gonflables doivent être utilisés avec prudence, car ils peuvent nous entraîner rapidement. Sortez immédiatement de l’eau si vous êtes fatigué ou avez froid. Si nous avons quelques notions de premiers secours, nous pouvons agir mieux au cas où les services d’urgence jusqu’à l’arrivée des services d’urgence.

Mesures de prévention du Covid-19

Bien que nous soyons en vacances, il ne faut pas oublier que le SRAS-CoV-2 il est toujours là et que, bien que de plus en plus de personnes soient vaccinées, la possibilité de contagion n’a pas disparu.

Il ne faut donc pas oublier que dans les zones de baignade, le risque lié à la Covid-19 il est aussi haut que n’importe quel autre extérieur.

Par conséquent, n’oubliez pas de respecter les les indications:

Éviter les foules et maintenir une distance interpersonnelle d’au moins 1,5 mètre entre les non-cohabitants Utilisation d’un masque hygiénique lorsque la distance interpersonnelle ne peut être maintenue. Au moment du bain, il ne sera pas nécessaire de l’utiliser. Maintenir une hygiène respiratoire adéquate : tousser ou éternuer dans le coude ou utiliser des mouchoirs en papier jetables, qui seront déposés dans un récipient approprié, en effectuant une hygiène des mains ultérieure. autorités ou installations concernant la sectorisation, les files d’attente, les quarts de travail, les rendez-vous préalables, etc. & mldr; Vous ne devez pas aller aux toilettes si vous présentez des symptômes compatibles ou êtes en isolement en raison de COVID-19, ou en quarantaine de contact étroit. zone de baignade, un masque sera placé, vous quitterez l’espace dans lequel vous vous trouvez et contacterez votre centre de santé, le numéro de téléphone de référence de la communauté autonome ou le 112 si vous présentez des symptômes graves.