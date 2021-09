recommandations pour la pause de l’équipe nationale

09/02/2021 à 10:52 CEST

Les ligues majeures du football européen s’arrêtent sur la route pour affronter le premier arrêt des équipes nationales de la saison 2021/22. Les différentes équipes internationales affrontent les manches qualificatives pour la Coupe du Monde Qatar 2022, dont l’Espagne de Luis Enrique : ils affronteront la Suède, la Géorgie et le Kosovo les 2, 5 et 8 septembre.

L’éventail des possibilités dans le monde des paris se concentre avant tout sur la grande majorité des tours de qualification de la Coupe du monde. Après l’Eurocup et la Copa América, il est important de prendre en compte la situation dans laquelle intervient la trêve : premiers jours des ligues majeures, équipes avec de nombreuses absences après un été riche en activité footballistique et des tours de qualification difficiles à prévoir..

Le football de clubs cède la place au football national et avec lui une plus grande difficulté dans l’élaboration de nos pronostics. Il est donc important de plaider responsabilité individuelle : connaître nos limites, ne pas tomber dans une spirale de vengeance et avoir la tête froide à tout moment sont quelques-uns des points clés pour une utilisation correcte et sûre.

Gérer et apprendre de ses erreurs

Le monde des paris sportifs est immense et avec de nombreux bords différents. Bien que la chose la plus importante, comme nous l’avons dit, est avoir une responsabilité individuelle totale qui nous permet de profiter sans menacer notre santé et notre économie.

Il est essentiel d’avoir la tête froide, de très bien gérer toutes ses erreurs (au final, la logique est de perdre) et de connaître le sport ou le match sur lequel on mise son argent. Une prévision réussie dépend de nombreux facteurs, dont la chance.