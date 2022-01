Récompense de 15 000 $ offerte pour des informations sur un suspect dans le meurtre du jeune Dolph

Crédit photo : Slyguy1255 / CC par 4.0

La police de Memphis a identifié un suspect en lien avec le meurtre de Young Dolph en novembre.

Le rappeur a été tué devant Makeda’s Cookies, près de l’aéroport international de Memphis. Maintenant, les autorités disent qu’elles pensent que Justin Johnson, 23 ans, est l’homme qui a tiré sur le rappeur. Johnson fait maintenant l’objet d’un mandat de meurtre au premier degré émis par le service de police de Memphis.

« Johnson a également un mandat en cours pour violation de la libération surveillée fédérale hors du tribunal de district américain du district occidental du Tennessee. L’accusation initiale était pour un bureau d’armes », selon le rapport.

Les organismes d’application de la loi offrent désormais une récompense combinée pouvant aller jusqu’à 15 000 $. Les US Marshals offrent jusqu’à 10 000 $, et le service de police de Memphis, Crime Stoppers et TBI offrent jusqu’à 5 000 $.

Johnson a été placé sur la liste des « plus recherchés » du TBI. Il est décrit comme un homme noir avec une date de naissance du 10 avril 1998. Il mesure environ 5′ 8″ et pèse environ 190 livres et il a le nom «Jaiya» tatoué sur son bras droit.

Quiconque a des informations sur le meurtre de Young Dolph est encouragé à contacter MPD.

La tante du jeune Dolph s’est entretenue avec Rolling Stone et a déclaré que la famille était toujours sous le choc de la mort soudaine du rappeur. « Quiconque pourrait s’approcher et prendre la vie d’une autre personne sans raison est quelqu’un qui a de la haine dans le cœur, une personne qui n’a aucun respect pour la vie, une personne qui ne se soucie de rien », a déclaré Rita Myers au magazine.

Young Dolph est né à Chicago en 1985 mais a grandi à Memphis. Le twang du sud de Dolph a influencé sa musique, lui donnant un flow que les fans adoraient. Les mixtapes de Dolph ont rapidement impressionné des stars comme Gucci Mane et Young Thug. Le rappeur a fait sa percée en 2015 lorsqu’il est apparu sur le tube d’OT Genesis, « Cut It ». Après cela, Dolph a sorti son premier album, King of Memphis.

Dolph a suscité la controverse tout au long de sa carrière. Il a été abattu plus de 100 fois à Charlotte, en Caroline du Nord en 2017. Cela l’a inspiré à sortir le single « 100 Shots » quelques mois plus tard. Sept mois seulement après la sortie du single, Dolph a été hospitalisé à Los Angeles après avoir été abattu.