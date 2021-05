Récompense EA pour le financement participatif pour le prochain championnat Apex Legends Global Series

Le géant américain de l’édition, Electronic Arts, finance de manière participative la cagnotte du prochain événement e-sport Apex Legends Global Series Championship.

Dans un article sur son site Web, la société a déclaré qu’elle avait mis en vente quelques nouveaux lots d’articles pour le hit Battle Royale gratuit; les ventes de ces derniers seront ajoutées au pot de prix du tournoi. EA ajoute 5 $ au pot pour chaque pack Mechameleon, Boared to Death, Wild Speed ​​et Silverback acheté, tandis que 20 $ seront ajoutés pour les personnes achetant le pack Animal Kingdom.

La cagnotte était initialement de 1 million de dollars; EA a annoncé qu’elle ajouterait un maximum de 2 millions de dollars à ces ventes, ce qui porterait le total à 3 millions de dollars.

Ces cosmétiques ont été mis en vente hier (mardi 18 mai) et seront disponibles jusqu’au 1er juin.

“Nous sommes ravis de porter les enjeux du championnat ALGS encore plus haut, tout en vous donnant une autre façon de montrer votre soutien à vos équipes préférées”, a écrit EA.

Si cela vous semble familier, c’est parce que c’est ainsi que Valve finance la cagnotte de son événement e-sport Dota 2 International.

Le championnat Apex Legends Global Series débute le samedi 22 mai. Depuis ses débuts en février 2019, Apex Legends a attiré 100 millions de joueurs.

