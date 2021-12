Récompenses de la saison « Hawkeye », Primer « Le livre de Boba Fett »

Bonnes vacances, voici une capsule bonus ! Mallory Rubin et Joanna Robinson se rendent à la fête de Bishop pour célébrer les faits saillants avec leurs récompenses de la saison Hawkeye. Ensuite, Jomi Adeniran se joint à vous pour répondre à vos questions sur les sacs postaux sur le survêtement rétréci Draculas et plus encore. Enfin, l’érudit de Star Wars de The Ringer, Ben Lindbergh, enfile son beskar pour se préparer pour The Book of Boba Fett en soulignant ce que les auditeurs de Ringer-Verse devraient regarder et lire avant la première de la saison de Boba.

Hôtes : Mallory Rubin et Joanna Robinson

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : Steve Ahlman, TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

