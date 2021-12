Récompenses de l’événement DBD Bone Chill Winter 2021 et comment les obtenir

L’événement Dead By Daylight Bone Chill Winter pour 2021 a commencé et il est accompagné de dizaines de récompenses pour les joueurs DBD.

Les fans de Dead By Daylight devraient être très excités car la concurrence émerge de tous les coins. Propnight est maintenant disponible sur Steam, le jeu VHS gratuit sort bientôt, Dragon Ball Breakers a été annoncé et un massacre à la tronçonneuse multijoueur au Texas a été révélé aux Game Awards.

Les accros à l’horreur et aux jeux vidéo devraient écumer la bouche en anticipant ce qui précède, mais – pour l’instant – il y a beaucoup à faire avec la terreur de Noël.

Récompenses Dead By Daylight Bone Chill

Les récompenses de l’événement Dead By Daylight Bone Chill Winter 2021 incluent des pulls laids pour Mikaela Reid, Jonah Vasquez et Yun-Jin Lee.

Vous pouvez également obtenir les cosmétiques et charmes DBD suivants :

Christmas Inferno (Charme) Cocoa Dip (Charme) Hatch Gift (Charme) Frosty Eyes (Trickster and Artist Cosmetics) The Wraith – Spine Candy (Arme) The Hag – Garland Talon (Arme)

Comment obtenir les récompenses de l’événement DBD Bone Chill 2021

Vous obtenez les récompenses 2021 de l’événement Dead By Daylight Bone Chill en utilisant un bonhomme de neige comme survivant pour vous protéger contre l’attaque d’un tueur.

Les survivants obtiennent également des cadeaux en s’échappant de la carte en tant que bonhomme de neige et en étant frappés par un tueur en tant que bonhomme de neige. Les articles que vous recevez sont purement aléatoires.

Vous n’avez que jusqu’à 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 GMT le 23 décembre pour obtenir toutes les récompenses disponibles.

Calendrier de l’Avent

En plus des cadeaux de l’événement d’hiver, vous pouvez également obtenir les éléments suivants dans le calendrier de l’Avent DBD :

50 000 Bloodpoints – 1er décembre 50 000 Bloodpoints – 2 décembre Five Rift Cells – 3 décembre 500 Éclats irisés – 4 décembre 30 000 Bloodpoints – 5 décembre Five Rift Cells – 6 décembre 30 000 Bloodpoints – 7 décembre Five Rift Cells – 8 décembre 30 000 Bloodpoints – 9 décembre 30 000 Bloodpoints – 10 décembre Five Rift Cells – 11 décembre 500 éclats irisés – 12 décembre 30 000 Bloodpoints – 13 décembre 30 000 Bloodpoints – 14 décembre Five Rift Cells – 15 décembre 30 000 Bloodpoints – 16 décembre Five Rift Cells – 17 décembre 500 éclats irisés – 18 décembre 30 000 Points de sang – 19 décembre 30 000 points de sang – 20 décembre 500 éclats irisés – 21 décembre 30 000 points de sang – 22 décembre Cinq cellules de faille – 23 décembre 50 000 points de sang – 24 décembre 300 000 points de sang, 10 cellules de faille et 500 éclats irisés – 25 décembre 30 000 points de sang – 26 décembre Five Rift Cells – 27 décembre 30 000 points de sang – 28 décembre 500 éclats irisés – 29 décembre 30 000 points de sang – 30 décembre 10 Rift Cells – 31 décembre 100 000 points de sang – 1er janvier 500 éclats irisés s – 2 janvier 30 000 points de sang – 3 janvier 30 000 points de sang – 4 janvier 500 éclats irisés – 5 janvier

Vous obtenez ces objets en vous connectant au jeu tous les jours à 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 GMT. En vous connectant une fois entre le 9 et le 16 décembre, vous gagnerez également 100 000 points de sang supplémentaires.

