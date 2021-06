Récompenses de match alors que l’Allemagne étourdit le Portugal avec une remarquable victoire 4-2

Eh bien, ce n’était pas prévu. Du tout. Après avoir perdu 1-0 lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la France, l’Allemagne a envoyé le Portugal, champion en titre, avec une victoire retentissante 4-2 au stade Allianz Arena du Bayern Munich. Les hommes de Joachim Löw ont gardé le contrôle pendant la grande majorité du match et ont montré une belle bagarre en revenant pour marquer quatre buts après avoir concédé le premier match du Portugal à la 15e minute. Alors, qui étaient les artistes les plus remarquables du match ? Nous allons jeter un coup d’oeil:

Echange de maillot : Cristiano Ronaldo

Ronaldo n’est peut-être plus une armée à un seul homme, mais contre l’Allemagne, le joueur de 36 ans était le meilleur joueur portugais sur le terrain. Le capitaine Ronaldo a travaillé dur tout au long du match et s’est avéré être une source constante d’inquiétude pour la ligne de fond allemande.

Der Kaiser : Joshua Kimmich

Photo d’André Weening/Agence BSR/.

Peu importe que ce soit à l’arrière droit ou au milieu de terrain, Joshua Kimmich a le pouvoir d’exercer son influence de n’importe où sur le terrain. La majeure partie du match de l’Allemagne en première mi-temps est passée par Kimmich, en particulier dans la phase offensive. La chimie du joueur de 26 ans avec ses coéquipiers du Bayern était au rendez-vous, Serge Gnabry et Thomas Müller bénéficiant souvent de la vision de Kimmich. Une sortie solide pour le futur capitaine qui comprenait une passe décisive à Gosens.

Fußballgott : Toni Kroos

L’Allemagne est restée sous le contrôle de Kroos pendant la majeure partie du match, l’homme du Real Madrid enregistrant 109 touches, 85 passes et 4 interceptions, un record pour l’équipe.

Toni Kroos contre #POR ◉ La plupart des touches (104)

◉ La plupart des laissez-passer (85)

◉ La plupart des tacles (4)

◉ La plupart des croix (4)

Le plus de fautes gagnées (3) Encadrer le milieu de terrain. pic.twitter.com/Co18dv2gWl – Squawka Football (@Squawka) 19 juin 2021

C’était une performance bien améliorée du joueur de 31 ans, après son affichage terne contre la France. Kroos a fait ce qu’il fait de mieux, anticipant les mouvements de son adversaire, dictant le tempo de son équipe et agissant comme une option de passe sûre en recyclant la possession.

Le bombardier : Robin Gosens

Photo d’André Weening/Agence BSR/.

Le Portugal n’avait absolument aucune réponse à la menace de Robin Gosens sur le flanc gauche. Appelez cela l’éclat de Jogi Löw ou une mésaventure de Fernando Santos, le Portugal n’a tout simplement pas pu garder une forme intacte pour contrer la largeur de l’Allemagne et souvent, s’est déplacé vers la droite lorsque Die Mannschaft a déplacé le ballon entre Kimmich et Matthias Ginter. En conséquence, Gosens n’a souvent pas été marqué et ses courses constantes dans la surface ont submergé Ruben Dias et co, surtout lorsque le jeu a été inversé. L’arrière gauche de l’Atalanta a pu montrer ses belles qualités de footballeur, marquant le premier but crucial de l’Allemagne et aidant Kai Havertz en seconde période.

Maître du match : Thomas Müller

Cette fois, le vice-capitaine du Bayern Munich Thomas Müller n’a pas eu besoin de marquer un triplé de buts pour changer la donne. Essayez comme Pepe, il n’a pas pu empêcher Müller d’infliger des dégâts irréparables à la Seleção, une fois de plus. Mais le joueur de 31 ans ne faisait pas que créer de l’espace pour ses coéquipiers. Ce soir, Müller était la réponse de l’Allemagne au “problème des attaquants”.

Die ersten drei Punkte für das @DFB_Team und eine sehr gute Leistung, auf die man aufbauen kann. ✔️

Alles in allem ein Spiel mit viel Leidenschaft und Tempo, bei dem für mich besonders Robin Gosens, Joshua Kimmich et Thomas Müller herausgestochen haben. #EURO2020 – Bastian Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 19 juin 2021

Les trois premiers points pour cette @DFB_Team et une très bonne performance sur laquelle on peut s’appuyer. En somme, un jeu avec beaucoup de passion et de rapidité, dans lequel Robin Gosens, Joshua Kimmich et Thomas Müller se sont démarqués pour moi. #EURO2020

L’esprit libre Raumdeuter a constamment reçu des passes dans des poches d’espaces et s’est bien lié avec ses coéquipiers. Müller n’était peut-être pas la cible numéro un de l’Allemagne dans la surface, mais le meneur de jeu a été crucial pour aider son équipe à faire progresser le ballon dans des zones dangereuses ainsi qu’à déstabiliser les adversaires.