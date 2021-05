Récompenses de match de la brillante victoire 5-2 du Bayern Munich contre Augsbourg

La finale de la saison n’a pas déçu. Le match du Bayern Munich contre Augsbourg a été une affaire très divertissante, avec beaucoup de buts des deux côtés du terrain. Le Bayern a dominé comme d’habitude, mais n’a pas réussi à garder une feuille blanche dans un match où Manuel Neuer aurait pu surpasser le record de feuille blanche d’Oliver Kahn.

Cela étant dit, l’attaque du Bayern a été excellente et de nombreux joueurs ont brillé du côté offensif aujourd’hui. Voici les récompenses de match:

Échange de maillot: Rafał Gikiewicz

Je sais que le score ne dépeint pas le gardien d’Augsbourg sous un bon jour, mais il a été incroyable aujourd’hui. Il a réalisé 12 arrêts exceptionnels pour garder Lewandowski et cie. à distance, et quelques autres interceptions vitales qui ont vraiment sauvé la tenue bavaroise de quelques rougeurs. C’est fou comment les gardiens de but se retrouvent dans leur meilleure forme contre le Bayern tout le temps, et cette fois-ci n’a pas fait exception.

Der Bomber: Robert Lewandowski

Briseur de record. Tueur de défense. Assassin de sang froid. Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont vous pouvez décrire le Polonais, qui s’est rendu immortel en Bundesliga et dans le livre des records du football mondial avec une autre performance record, celle-ci étant un record qui a duré 50 ans. Lewandowski a marqué 41 buts cette saison de Bundesliga, ce qui est le plus grand nombre d’attaquants en une seule saison dans l’histoire de la Bundesliga.

Mis à part le but à la mort, Lewandowski était l’un des joueurs les plus actifs du Bayern dans l’attaque, générant de nombreuses chances pour ses coéquipiers, testant Gikiewicz tout le match avec quelques tirs méchants et tirant cinq fautes. Le meilleur joueur du monde tient à rester au sommet, et le Bayern en sera le meilleur.

Die Fußballgötter: Joshua Kimmich et David Alaba

Oui, nous avons partagé les prix pour celui-ci (et le suivant). Joshua Kimmich était sa personnalité stellaire habituelle, et son décès aujourd’hui était parmi les meilleurs que nous ayons jamais vu. Précis à travers les balles? Vérifier. Des lobs parfaits? Vérifier. Passer du jeu aux ailes? Vérifier. Exactitude passante? Vérifier. Et pour couronner le tout, Kimmich a marqué le troisième du Bayern, un buteur absolu d’un but à longue distance. Des performances brillantes. Prolongez le gars à tout prix.

David Alaba obtient également une fonctionnalité ici parce qu’il était vraiment bon dans un rôle de milieu de terrain défensif. Enregistrant une passe décisive, deux passes clés et quatre tirs au but, il bourdonnait sur tout le terrain aujourd’hui. Il est plutôt triste et nostalgique qu’un serviteur aussi décoré d’un club déménage à Madrid cet été, et il ne fait aucun doute qu’il nous manquera. Une légende absolue, qui a tant donné pour le club et tant contribué à ses succès.

Danke David! Tu vas nous manquer.

Der Kaiser: Lucas Hernandez

Lucas Hernandez est un joyau. Après avoir accordé une pénalité à Augsbourg au début du match en raison d’un jeu bâclé, Lucas semblait avoir reçu le signal de réveil dont il avait besoin. Il était complètement dans le jeu dès la minute suivante et il a dirigé le reste du match, effectuant un changement admirable – gagner des balles en haut du terrain, enregistrant une précision de passe élevée de 93,8% et dribblant à travers les espaces du milieu de terrain comme un Français Beckenbauer. Il a l’air de valoir chaque euro des 80 millions d’euros que nous avons payés pour ses services.

Maître du match: Kingsley Coman

Le Français était encore une fois superbe. En commençant aux côtés de son partenaire, Gnabry, le duo a terrorisé la défense d’Augsbourg dès le départ, et le rythme et la ruse de Coman étaient trop difficiles à gérer. Il a empoché une pré-assistance pour le premier but lorsque son tir a rebondi sur le poteau et est tombé gentiment à Gnabry, qui l’a incliné de la tête. Il a ensuite inscrit un but (un superbe tir à longue portée percé dans le coin inférieur) et un aider, en réalisant une performance digne du prix MOTM.

Il y a eu des inquiétudes récentes concernant une extension potentielle qui s’effondre en raison de ses revendications salariales accrues, mais la façon dont il joue, le Bayern devrait vraiment envisager de lui donner une augmentation de salaire significative et de le prolonger à long terme. Les ailiers comme lui ne poussent pas sur les arbres, et s’ils sont perdus, il serait très difficile à remplacer. Espérons que le Bayern pourra l’attacher à Munich, car si sa forme actuelle est une indication de son avenir, le Bayern est prêt pour plus de “ M. Moments de Lisbonne.

Récompenses pour l’ensemble des réalisations: Boateng, Javi et Alaba

À propos de Boateng et Javi – je n’ai tout simplement pas de mots. Ils étaient tous les deux décents aujourd’hui, mais il ne faut pas oublier l’excellent service qu’ils fournissent au Bayern depuis une décennie maintenant. Boateng a été un pilier défensif pendant des siècles où nous avons toujours pris sa présence et ses contributions pour acquises. Sa combinaison de compétences: balles longues, vision, conscience défensive et capacité aérienne sont une combinaison si rare, et c’est ce qu’il était pour nous: un joueur rare et précieux.

Javi Martinez – double vainqueur du triple, maître de la Super Coupe de l’UEFA et la machine qui continue de produire, la réputation et les succès de cet homme ne lui sont jamais venus à la tête. Il est toujours resté humble, calme et sympathique, et surtout, un bon coéquipier et une bonne présence dans les vestiaires. Il était de la famille depuis le tout début, et il sera toujours de la famille. Une légende du jeu et l’un des meilleurs DM du Bayern de tous les temps. C’est déchirant de dire au revoir, mais il fera partie éternelle de la famille Bayern, et nous les rappelons définitivement pour un témoignage le moment venu.

À propos de David Alaba – Je ne pense pas pouvoir ajouter grand-chose qui n’a pas déjà été dit. Il a encore beaucoup à offrir et est un si grand joueur polyvalent … rien ne fait plus de mal que de regarder un joueur d’académie changer de club pour son rival européen le plus détesté. Je crois qu’il lui reste encore tant de choses en lui, et c’est dommage de le voir partir si tôt. Il nous manquera énormément, et les souvenirs qu’il a partagés avec la famille Bayern seront définitivement gravés ici.

Mia San Mia.