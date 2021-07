Récompenses de match de la défaite 3-0 du Bayern Munich en amical contre Naples

Le dernier match amical de pré-saison du Bayern Munich s’est également soldé par une défaite, les Bavarois ayant concédé trois buts en seconde période en alignant une équipe entièrement composée d’U-23. Cependant, la première mi-temps a vu quelques bonnes performances, donnant des raisons d’être excité. Voici les récompenses pour le jeu d’aujourd’hui :

Échange de maillot : Victor Osimhen et Nikita Contini

Osimhen, en termes simples, était une épine sur la défense du Bayern tout le match. Malgré une commotion cérébrale en seconde période, l’attaquant en a mis deux au fond des filets en l’espace de trois minutes. Son sang-froid devant le but était remarquable, tout comme ses dribbles et son positionnement.

Pendant ce temps, “l’usurpation d’identité Neuer” des gardiens de l’opposition du Bayern se poursuit. Contini a été brillant entre les bâtons aujourd’hui, réalisant des arrêts opportuns, des dégagements et s’assurant que Napoli remportait la feuille blanche. Le gardien a également servi de soupape de décharge pour toute pression sur la défense, et a également aidé à la distribution.

Der Bomber : Jamal Musiala

Pour être très franc, aucun des attaquants du Bayern n’a vraiment impressionné aujourd’hui, mais si quelqu’un a fait une bonne performance, c’est bien Musiala. C’était angoissant de voir chance après chance créée par le jeune sorcier gâchée à cause d’une mauvaise première touche, d’un mauvais tir ou d’une course mal programmée. Musiala a envoyé la défense de Napoli pêle-mêle avec son dribble et son rythme sublimes. Sa vision était également grande ; il a choisi des coéquipiers dans de bonnes positions et envoyé de superbes balles et centres et a été déçu par une prise de décision de mauvaise qualité. Nous pouvons nous attendre à une autre saison pleine de grands buts, de passes décisives et de moments mémorables de la part du prodige.

Der Fußballgott : Léon Goretzka

Goretzka était à peu près un milieu de terrain pour le Bayern en première mi-temps. Il a fait un excellent travail en reliant défense et attaque, et j’ai été particulièrement impressionné par sa distribution et ses longs ballons. Il pulvérisait des balles magnifiques sur tout le terrain, et quelques-unes de ces passes ont créé de très bonnes opportunités de marquer des buts. Il était assez évident que son partenaire criminel, Joshua Kimmich, lui manquait, mais étant donné qu’il s’agissait de son premier match de retour, ce fut une sortie solide pour Hulk du Bayern.

Der Kaiser : Dayot Upamecano

Le Français a eu une autre sortie solide, en partenariat avec Nianzou et en dominant en tant que paire défensive. Les attaquants de Naples ont été plus ou moins tenus à l’écart du match en première mi-temps, en grande partie grâce à la défense résolue d’Upamecano et aux blocages et interceptions opportuns. Il était également très bon avec la distribution du ballon et a récupéré le ballon à temps avant que des occasions ne puissent être créées. S’il y a une position que le Bayern pourrait avoir un manque de qualité ou d’options, ce ne sera tout simplement pas la défense.

Maître du match : Tanguy Nianzou

Nianzou est prêt pour la première action en équipe. Il a été brillant aujourd’hui, faisant tout comme il faut : faire de superbes tacles, gagner son duel aérien, aller très fort dans ses défis, récupérer le ballon dans les positions avancées et répartir le ballon habilement, lancer des séquences d’attaque. Sa chimie avec ses coéquipiers semblait également excellente. Ce jeune homme est prêt pour une place de titulaire, et il semble bien qu’il y aura une sacrée compétition pour les 2 places CB du Bayern la saison à venir. Si j’étais Hernandez ou Süle, je ferais attention.