Récompenses de match de la défaite 5-1 du Bayern Munich contre le Bayer Leverkusen

Le Bayern Munich a remporté une précieuse victoire à l’extérieur contre le Bayer Leverkusen après les 45 minutes les plus impressionnantes de l’ère Julian Nagelsmann. Attaquant et défendant à l’unisson, Die Roten ressemblait à une machine bien huilée avec beaucoup de finesse et de puissance de feu. Quelqu’un peut-il les arrêter ? Voici les récompenses de match de BFW de l’affichage du Bayern sur la rive orientale du Rhin.

Échange de maillot : Florian Wirtz

Difficile à choisir. Il est devenu clair que ce Leverkusen a un problème de mentalité. La saison de Bundesliga 2020-21 a également très bien commencé pour Die Werkself, seulement pour que l’équipe perde complètement l’intrigue dans le Rückrunde. La défaite d’aujourd’hui pourrait être une autre indication que les problèmes de cohérence de cette équipe ne disparaîtront pas. Florian Wirtz allait bien.

Der Kaiser : Joshua Kimmich

Techniquement pas un défenseur, l’importance de Kimmich pour la ligne de fond est limpide. En plus d’être un excellent joueur défensif, Kimmich relie l’attaque à la défense de manière impressionnante, un trait qui est essentiel pour que Nagelsmann-ball fonctionne efficacement. Sa capacité à traverser des balles dangereuses dans la surface de réparation adverse était également importante aujourd’hui, évidente lorsque Robert Lewandowski a marqué son premier but.

Fußballgott : Thomas Müller

Créatif et toujours dangereux, il est difficile d’imaginer le Bayern sans l’un de ses plus grands. L’importance de Thomas Müller est très claire sur ce site de fans, témoignant parfois du début d’un culte sur Internet. Cela étant dit, c’est un joueur fantastique qui a formé le plus grand partenariat du Bayern avec Robert Lewandowski que j’ai jamais vu.

Le bombardier : Robert Lewandowski

Si Thomas Müller est Robin, alors Robert Lewandowski est Batman. Le tueur à gages polonais continue d’être le meilleur joueur de football de cette planète. Son 2021 a été tout simplement à couper le souffle. Cela a consisté à battre des records de longue date, à remporter des trophées individuels et par équipe et à marquer des buts – autant de buts.

Lewandowski est bien plus qu’un simple buteur, mais c’est ce qui est le plus impressionnant chez lui. Sa talonnade d’aujourd’hui était de classe mondiale, sa capacité à se lier avec tous ses coéquipiers a été un affichage normal pendant des années, et son importance pour cette équipe du Bayern reste à un niveau record. Comment le Bayern s’en sortira-t-il sans lui ? Pour l’instant, je suis juste heureux d’être témoin de l’éclat dont fait preuve le natif de Varsovie chaque semaine.

Maître du match : Julian Nagelsmann

L’affichage le plus impressionnant du Bayern Munich depuis très longtemps, et le plus définitivement la victoire la plus dominante et la plus importante pour Julian Nagelsmann. Après avoir malheureusement perdu contre Francfort, il ne panique ni ne change quoi que ce soit, mais alignera exactement le même 11 de départ qui a perdu contre les hommes d’Oliver Glasner. La victoire d’aujourd’hui a été, pour moi, un moment de type « faites confiance au processus » et qui montre vraiment à quel point le Bayern Munich peut être bon sous Julian Nagelsmann.

Cela étant dit, je vais attendre encore un peu pour être convaincu à 100%. Avant le deuxième but du Bayern, il y avait des moments où il semblait que Bayer Leverkusen aurait pu être en tête-à-tête contre Manuel Neuer s’il n’y avait pas eu la bonne défense de Niklas Süle, Lucas Hernandez ou Alphonso Davies. Une ligne de presse élevée que le Bayern a affichée aujourd’hui pourrait avoir des conséquences contre les meilleures équipes d’Europe. Aujourd’hui, cela a fonctionné et le Bayern a pu gagner un match contre une équipe de Bundesliga qui, avant cette défaite, avait l’air très bien.

Julian Nagelsmann mérite des éloges et du crédit pour cette réalisation.