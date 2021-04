Récompenses de match de la défaite choquante de l’Allemagne contre la Macédoine du Nord

Soirée historique, différents types de récompenses. La défaite de l’Allemagne face à la Macédoine du Nord est le dernier développement d’une tendance aux performances atroces.

Mais la peur de la performance de l’Allemagne ou une diatribe à propos de Joachim Löw n’est pas ce que je vais rapporter. Ce soir, il s’agit de découvrir le nouveau venu aux Championnats d’Europe. Ce soir, c’est la Macédoine du Nord.

Der Kaiser: Darko Velkovski

La pièce maîtresse d’une défense résiliente et parfaitement percée de cinq hommes en Macédoine du Nord. Le commandant du mur rouge, le joueur de Rijeka originaire de Skopje, était partout et incarnait la volonté nord-macédonienne face à une équipe allemande terne.

Fußballgott: Arijan Ademi

Ademi est le type de footballeur que tous les amoureux du football adorent. Véritable guerrier devenu joueur d’un seul club, Ademi joue pour le Dinamo Zagreb depuis 2010. C’est le pit-bull né en Croatie dans une famille albanaise macédonienne. N’ayant pas été choisi par Niko Kovač pour la Coupe du monde 2014 au Brésil, Ademi a décidé de jouer pour la Macédoine du Nord. Kovač a changé d’avis plus tard, mais il était trop tard, car Ademi avait déjà donné sa parole à la petite nation et ne voulait pas rompre le besa, qui est le précepte culturel albanais signifiant gage d’honneur. Un de mes nouveaux joueurs préférés.

Der Bomber: Eljif Elmas

Techniquement pas un attaquant, la contribution d’Elmas aujourd’hui a été définie par son excellent jeu offensif. À seulement 21 ans, le milieu de terrain de Naples est un vrai talent. Aujourd’hui, Arijan Ademi et Enis Bardhi ont remporté la bataille du milieu de terrain contre Joshua Kimmich, Leon Goretzka et İlkay Gündoğan stagnants.

La capacité technique d’Elmas est impressionnante et, avec Ademi et Bardhi, plus défensifs, il a joué un rôle crucial dans la victoire de la Macédoine du Nord en liant avec brio la défense en position basse aux attaquants toujours en marche.

Maître du match: Goran Pandev

Il peut être difficile pour les gens de plus grandes nations de comprendre complètement ce que signifie être une icône du sport à l’échelle nationale. La Macédoine du Nord a une population d’un peu plus de deux millions d’habitants, Berlin est juste en dessous de la barre des quatre millions. C’est le 5e pays le plus pauvre d’Europe, n’a jamais remporté d’or aux Jeux Olympiques et, jusqu’à cet été, n’a jamais participé à un grand tournoi international de football.

On pourrait penser qu’en raison de ces circonstances, la Macédoine du Nord n’a pas de héros national. Mais vous penseriez mal. Parce que la Macédoine du Nord est le foyer de Goran f ** roi Pandev.

Brisant le cœur des fans du Bayern Munich en 2011, Goran Pandev est devenu le joueur le plus âgé à marquer contre l’équipe nationale allemande ce soir, battant un record de 1953. Il a fait ses débuts en équipe nationale en juin 2001, il y a presque vingt ans, dans un autre FIFA World. Match de qualification pour la coupe. Jouant à la fois pour l’Inter Milan et Naples, la grandeur et l’importance de la contribution de Pandev au football macédonien se trouvent à la Fudbalska Akademija Pandev, une académie fondée par l’homme du petit village Strumica. L’académie a eu tellement de succès qu’elle joue aujourd’hui en première division du pays.

Sur le terrain, il est l’attaquant polyvalent qui est sans aucun doute le plus grand joueur macédonien de tous les temps. Aujourd’hui, à 37 ans, il a été le talisman de la plus grande victoire de football macédonien de tous les temps.